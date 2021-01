Wskazane wyżej regulacja zobowiązuje więc podmioty prowadzące działalność gospodarczą do zapewnienia odpowiedniej liczby pojemników lub worków. Co istotne, ustawodawca przewidział karę grzywny za niedopełnienie wspomnianego wymogu (art. 10 ust. 2 u.u.c.p.g.). Postępowanie toczy się według przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. W art. 24 par. 1 u.u.c.p.g. postanowiono, że grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5000 zł, chyba że ustawa stanowi inaczej. W praktyce oznacza to więc, że sąd rozpoznający sprawę będzie orzekał o odpowiedzialności przedsiębiorcy, przy czym kwestia ewentualnej wysokości grzywny jest sprawą otwartą ‒ wiele zależy od okoliczności. Sąd Okręgowy w Lublinie w wyroku z 9 czerwca 2020 r. (sygn. akt XI Ka 301/20) uznał np. winę przedsiębiorcy za niezapewnienie odpowiedniej liczby pojemników i wymierzył karę grzywny w wysokości 2000 zł. Sąd wymierzając grzywnę, będzie oceniał m.in. stopień szkodliwości czynu, cele kary w zakresie społecznego oddziaływania oraz cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma ona osiągnąć w stosunku do ukaranego. Nadto weźmie pod uwagę w szczególności rodzaj i rozmiar szkody wyrządzonej wykroczeniem, stopień winy, pobudki, sposób działania, jak również właściwości, warunki osobiste i majątkowe sprawcy, jego stosunki rodzinne, sposób życia przed popełnieniem i zachowanie się po popełnieniu wykroczenia.