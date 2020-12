Polscy politycy raz na jakiś czas muszą pomachać szabelką. Wierzą, że znajdą się naiwni, którzy uwierzą, że jakakolwiek rodzima ustawa (pomińmy litościwie to, że ta przedstawiona przez Zbigniewa Ziobrę i Sebastiana Kaletę nie ma szans na uchwalenie, bo nie zyska większości w Sejmie) powstrzyma zapędy cyfrowych korporacji od robienia, co chcą, jak chcą i kiedy chcą. Wyspecjalizował się w tym machaniu szabelką wspomniany wyżej Adam Andruszkiewicz. Ileż to on już razy okiełznywał Facebooka! Tylko, jak na złość, okiełznać nie może.