Ważne informacje dla klientów biur 04.11.2024.

od 1 listopada

Wakacje od składek do ZUS

Przepisy, które pozwalają ubiegać się przedsiębiorcom o wakacje składkowe, weszły w życie 1 listopada br. Jednak grudzień to pierwszy miesiąc, w którym przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek na jego własne:

obowiązkowe ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe),

dobrowolne ubezpieczenie chorobowe (jeżeli mu podlega),

Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (jeżeli je opłaca).

Zgodnie z ustawą z 9 maja 2024 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 863) osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą będzie mogła skorzystać ze zwolnienia po złożeniu wniosku w miesiącu poprzedzającym miesiąc kalendarzowy, który ma być objęty zwolnieniem, jeżeli:

1) w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku miała zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i wypadkowego lub ubezpieczenia zdrowotnego nie więcej niż 10 ubezpieczonych;

2) w ostatnich dwóch latach kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku nie osiągnęła przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej lub w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku osiągnęła roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro;

3) jako ubezpieczony w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku oraz w okresie od początku roku kalendarzowego złożenia wniosku do dnia złożenia tego wniosku nie wykonywała pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na którego rzecz w roku kalendarzowym rozpoczęcia działalności gospodarczej lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywała w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej;

4) w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku jako ubezpieczony podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Aby przedsiębiorca mógł skorzystać z wakacji składkowych w grudniu 2024 r., musi złożyć wniosek w listopadzie, a warunki do skorzystania z nich musiał spełnić w październiku. W grudniu 2024 r. można natomiast złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania składek za styczeń 2025 r.

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek za wskazany miesiąc (RWS) można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej poprzez profil płatnika na Platformie Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS.

Jeżeli zwolnienie zostanie przyznane w całości, to płatnik otrzyma:

informację o udzieleniu zwolnienia,

zaświadczenie o udzielonej pomocy publicznej de minimis,

informację o sposobie rozliczenia składek, z których został zwolniony.

Jeżeli zwolnienie zostanie przyznane w części, to płatnik otrzyma:

decyzję,

zaświadczenie o udzielonej pomocy publicznej de minimis,

informację o sposobie rozliczenia składek, z których został zwolniony.

W razie odmowy udzielenia zwolnienia płatnik otrzyma decyzję.

Od decyzji płatnik może się odwołać – za pośrednictwem ZUS – do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych właściwego według miejsca zamieszkania. Ma na to miesiąc od dnia doręczenia decyzji.

Uwaga! W okresie, w którym przedsiębiorcy będą korzystać ze zwolnienia, składki na ich własne ubezpieczenia społeczne z tytułu wykonywanej działalności będą za nich finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

od 6 listopada

Zmiany w przepisach o obowiązkowym ubezpieczeniu OC

Ustawa z 13 września 2024 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. poz. 1565) wprowadza istotne zmiany w przepisach o obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz OC rolników. Po wejściu w życie ww. nowelizacji ustalona w umowie ubezpieczenia suma gwarancyjna nie będzie mogła być niższa niż:

a) 29 876 400 zł – w przypadku szkód na osobie,

b) 6 021 600 zł – w przypadku szkód w mieniu.

Obie kwoty stanowią maksymalne wartości odszkodowań w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, bez względu na liczbę poszkodowanych.

Poszkodowany lub uprawniony do odszkodowania, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium RP, będzie mógł zgłosić do Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych roszczenie z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, wynikłe ze zdarzenia, które:

zaistniało na terytorium innego niż RP państwa członkowskiego UE albo państwa trzeciego i

było spowodowane ruchem pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych z zakładem ubezpieczeń mającym siedzibę w państwie członkowskim UE, wobec którego wszczęto postępowanie upadłościowe albo likwidacyjne.

Z kolei Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny będzie wypłacać poszkodowanym lub uprawnionym do odszkodowania, mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium RP, odszkodowania z tytułu umów obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, wynikających ze zdarzeń, które:

zaistniały na terytorium RP i

powstały w związku z ruchem pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych z zakładem ubezpieczeń mającym siedzibę w państwie członkowskim UE, wobec którego wszczęto postępowanie upadłościowe albo likwidacyjne.

Warto zwrócić uwagę, że nowelizacja wprowadza także definicję „ruchu pojazdu” oraz zmienia definicję „wprowadzenia pojazdu do ruchu”.

Nowelizacja wchodzi w życie 6 listopada 2024 r., przy czym dopiero od 24 lipca 2025 r. będą obowiązywały nowe regulacje dotyczące jednolitego unijnego formularza zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia.

od 12 listopada

Ulga dla firm zatrudniających żołnierzy

Ustawa z 1 października 2024 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wsparcia przedsiębiorców zatrudniających żołnierzy Obrony Terytorialnej lub żołnierzy Aktywnej Rezerwy (Dz.U. poz. 1585) przewiduje nową ulgę dla podatników PIT i CIT, którzy zatrudniają takich żołnierzy. Pracodawcy będą mogli odliczyć od podstawy obliczenia podatku 12 tys. zł, jeżeli zatrudniony w ramach stosunku pracy żołnierz pełni co najmniej rok nieprzerwanie terytorialną służbę wojskową lub służbę w aktywnej rezerwie. Z każdym rokiem nieprzerwanego pełnienia służby przez żołnierza OT lub AR limit odliczenia rośnie o 3 tys. zł, przy czym maksymalnie może wynieść 24 tys. zł (przy co najmniej pięciu latach służby).

Podatnik będący mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą będzie mógł podwyższać ww. kwoty o współczynnik 1,5. Z kolei podatnik, który przez cały rok podatkowy zatrudnia w ramach stosunku pracy co najmniej pięciu pracowników, w przeliczeniu na pełne etaty, który nie jest mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą, będzie mógł podwyższać ww. kwoty o współczynnik 1,2.

Kwota odliczenia będzie przysługiwać na każdego zatrudnionego w ramach stosunku pracy żołnierza OT lub żołnierza AT, któremu, zgodnie z umową o pracę, przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Podatnik będzie odliczał te kwoty w zeznaniu rocznym.

Ustawa wchodzi w życie 12 listopada 2024 r., ale przepisy o nowej uldze mają zastosowanie do dochodów (przychodów) osiągniętych od 1 stycznia 2025 r.

obowiązki i uprawnienia

do 2 grudnia

Informacje o cenach transferowych

Zgodnie z przepisami ustaw o podatkach dochodowych informacje o cenach transferowych (TPR-P i TPR-C) składa się do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca 11. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. W przypadku gdy rok podatkowy odpowiada kalendarzowemu, informacje TPR trzeba więc złożyć do 2 grudnia 2024 r. (ponieważ 30 listopada 2024 r. wypada w sobotę). Informację TPR składa się przez bramkę e-Deklaracje za pomocą właściwego formularza lub narzędzia do wysyłki xml.

W informacji TPR należy wykazać:

transakcje kontrolowane (z podmiotami powiązanymi) objęte obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych,

transakcje kontrolowane zwolnione z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 1–2 lub 10–12 ustawy o CIT (odpowiednio art. 23z pkt 1–2 lub 9–11 ustawy o PIT), o ile wartość tych transakcji przekroczy progi dokumentacyjne, oraz

transakcje inne niż transakcje kontrolowane (tj. z podmiotami z rajów podatkowych), o ile wartość tych transakcji przekroczy progi dokumentacyjne dla takich transakcji.

Progi dokumentacyjne wynoszą:

1) 10 mln zł – w przypadku transakcji towarowej,

2) 10 mln zł – w przypadku transakcji finansowej,

3) 2 mln zł – w przypadku transakcji usługowej,

4) 2 mln zł – w przypadku innej transakcji niż określone w pkt. 1–3.

W przypadku transakcji z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową lub zagranicznym zakładem położonym na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową próg wynosi:

1) 2,5 mln zł – w przypadku transakcji finansowej,

2) 500 tys. zł – w przypadku transakcji innej niż transakcja finansowa.

Informacja TPR jest podpisywana przez:

osobę fizyczną – w przypadku podmiotu powiązanego będącego osobą fizyczną,

osobę upoważnioną przez przedsiębiorcę zagranicznego do reprezentowania go w oddziale – w przypadku podmiotu powiązanego będącego przedsiębiorcą zagranicznym, posiadającym oddział działający na terytorium RP,

kierownika jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości, a w przypadku, gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy – przez wyznaczoną osobę wchodząca w skład tego organu.

Informacji TPR nie może podpisać pełnomocnik, z wyjątkiem pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub biegłym rewidentem.

Informacje o umowach zawartych z nierezydentami

Sporządzenie i przekazanie informacji o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U) jest wymagane, jeżeli:

1) jedna ze stron tej umowy, bezpośrednio lub pośrednio, bierze udział w zarządzaniu lub kontroli drugiej strony umowy albo posiada udział w jej kapitale uprawniający do co najmniej 5 proc. wszystkich praw głosu lub

2) inny podmiot, niebędący stroną umowy, równocześnie bierze udział, bezpośrednio lub pośrednio, w zarządzaniu lub kontroli podmiotów będących stronami umowy albo posiada udziały w kapitałach tych podmiotów uprawniające, w każdym z nich, do co najmniej 5 proc. wszystkich praw głosu, lub

3) nierezydent, będący stroną umowy, posiada na terytorium RP przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo.

Przy czym w informacjach uwzględnia się umowy:

które zostały zawarte w roku podatkowym z tym samym nierezydentem, a suma należności albo suma zobowiązań wynikająca z tych umów przekroczyła równowartość 300 000 euro (limit dotyczy przypadków, o których wyżej mowa w pkt 1 i 2),

w których jednorazowa wartość należności albo zobowiązań przekroczyła równowartość 5000 euro (limit dotyczy przypadku, o którym wyżej mowa w pkt 3).

Informacje ORD-U sporządza się za rok podatkowy i przesyła się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na adres siedziby albo miejsce zamieszkania podmiotu sporządzającego informację, w terminie 11 miesięcy, licząc od zakończenia tego roku podatkowego. W przypadku gdy rok podatkowy odpowiada kalendarzowemu, informacje ORD-U trzeba więc złożyć do 2 grudnia 2024 r. (ponieważ 30 listopada 2024 r. wypada w sobotę).

Co do zasady informacji ORD-U nie muszą złożyć podmioty, które sporządzają i składają informację TPR. Uproszczenie to nie dotyczy podatników, którzy dokonywali transakcji z podmiotami z rajów podatkowych.

