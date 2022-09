Dlatego też według mnie w omawianych przypadkach wystawienie faktury jednak nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego, gdyż domyślnym warunkiem powstania obowiązku podatkowego na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o VAT jest wystąpienie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, tj. dokonanie dostawy towarów (przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) lub ich przemieszczenie z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego. Odpowiednie zastosowanie ma tutaj wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29 stycznia 2010 r., sygn. akt I FSK 1714/08 (dotyczył powstawania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów), z którego wynika, że samo tylko wystawienie faktury, pomimo że nie dokonano dostawy, nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego. Uważam w związku z tym, że w omawianym przypadku obowiązek podatkowy powstaje co do zasady 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu wystąpienia wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Jednak w praktyce bardzo często podatnicy w sytuacji, gdy faktura zostaje wystawiona przed dokonaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, rozpoznają ją w okresach rozliczeniowych wystawienia faktury. W konsekwencji de facto odpowiedź na przedstawione pytanie zależy od przyjęcia jednego z dwóch możliwych w tym zakresie stanowisk. I tak: