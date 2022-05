Reklama

Na początku marca 2022 r. przedsiębiorca zlikwidował działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Podatnik rozważa otworzenie jesienią nowej działalności gospodarczej. Czy rozpoczynając ją, podatnik będzie mógł wybrać opodatkowanie przychodów z tej działalności w formie ryczałtu?

Z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym wynika, że sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego. Przepis ten dotyczy również podatników, którzy w danym roku zrezygnowali z prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie – jeszcze w tym samym roku – ponownie rozpoczęli jej prowadzenie. Nie ma bowiem przepisu szczególnego mającego zastosowanie w takich przypadkach, a wprowadzenie takiego przepisu nie jest również przewidziane w ramach zmian w Polskim Ładzie, które mają wejść w życie 1 lipca 2022 r. W rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw przewidziana jest jedynie możliwość zmiany formy opodatkowania działalności gospodarczej na opodatkowanie na zasadach ogólnych.

©℗ Powoduje to, że podatnik, o którym mowa w pytaniu, nie będzie mógł wybrać opodatkowania w formie ryczałtu w związku z ponownym rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej, a więc obowiązującą go w 2022 r. formą opodatkowania działalności gospodarczej pozostaną zasady ogólne. Zmiany formy opodatkowania działalności gospodarczej na opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będzie mógł dokonać dopiero na początku 2023 r.

Podstawa prawna

art. 9 ust. 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1993; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2105)

Spółka zamierza sprzedać samochód firmie zajmującej się złomowaniem samochodów. Czy wykazując tę sprzedaż w pliku JPK_VAT, należy zastosować kod GTU_05 czy GTU_07?

Na podstawie par. 10 ust. 3 rozporządzenia w sprawie JPK_VAT istnieje obowiązek oznaczania kodami GTU niektórych towarów i usług. Oznaczenia takie powinny być stosowane w ewidencji VAT oraz w części ewidencyjnej nowego JPK_VAT. Do towarów oznaczanych kodami GTU należą m.in. odpady określone w poz. 79–91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT, w tym wymienione w poz. 79 zużyte samochody, komputery, telewizory i inne urządzenia przeznaczone do złomowania (PKWiU 38.11.49.0). W konsekwencji dokumentowane fakturami dostawy takich towarów powinny być oznaczane kodem GTU_05 (zob. par. 10 ust. 3 pkt 1 lit. e rozporządzenia w sprawie JPK_VAT).

Do towarów oznaczanych kodami GTU należą także pojazdy oraz części objęte kodami CN od 8701 do 8708. W związku z tym dokumentowane fakturami dostawy takich pojazdów i części powinny być w ewidencji VAT oraz w części ewidencyjnej pliku JPK_VAT oznaczane kodem GTU_07 (zob. par. 10 ust. 3 pkt 1 lit. g rozporządzenia w sprawie JPK_VAT).

©℗ Mając to na uwadze, należy wskazać, że grupowanie PKWiU 38.11.49.0 nie ma odpowiednika w Nomenklaturze Scalonej (co wynika z klucza powiązań między PKWiU z 2015 r. i CN z 2022 r.). Uważam w związku z tym, że pojazdy sprzedawane na złom są na gruncie CN klasyfikowane w grupowaniach objętych kodami CN od 8701 do 8708. Przy czym z jednej z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania dotyczące pliku JPK_VAT z deklaracją ( https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/faq-jpk-vat-z-deklaracja/) wynika, że niekiedy jest konieczne stosowanie dwóch lub więcej kodów GTU dla jednej faktury. Jest tak, jeżeli na fakturze występuje kilka towarów, z których każdy kwalifikuje się do innego GTU lub jeden towar kwalifikuje się do dwóch lub więcej GTU. Taka właśnie sytuacja ma według mnie miejsce w analizowanym przypadku. Uważam zatem, że wykazując w ewidencji VAT oraz w części ewidencyjnej pliku JPK_VAT udokumentowaną fakturą dostawę (sprzedaż) samochodu przeznaczonego do złomowania, należy zastosować zarówno kod GTU_05, jak i GTU_07.

Podstawa prawna

par. 10 ust. 3 pkt 1 lit. e oraz g rozporządzenia ministra finansów, inwestycji i rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1988; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2382)

Podatnik otrzymał fakturę za usługę budowlaną. Kwota do zapłaty wskazana na tej fakturze jest sporna, gdyż kontrahent jednostronnie podwyższył ustaloną cenę drogą mailową. Kontrahent odmawia skorygowania faktury i zapowiada, że w razie braku zapłaty pełnej kwoty skieruje sprawę na drogę sądową. Mimo to podatnik zamierza zapłacić jedynie kwotę bezsporną. Czy podatnik może w związku z tym odliczyć jedynie część VAT na podstawie otrzymanej faktury i tylko w tej części wykazać fakturę w ewidencji VAT i pliku JPK_VAT?

W ewidencji VAT, a w konsekwencji w części ewidencyjnej pliku JPK_VAT, trzeba wykazywać dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku VAT i sporządzenie informacji podsumowującej (art. 109 ust. 3 ustawy o VAT). A contrario – w ewidencji VAT, a w konsekwencji w części ewidencyjnej nowego pliku JPK_VAT nie powinny być wykazywane dane, które nie wpływają ani na prawidłowe rozliczenie VAT, ani na sporządzenie informacji podsumowującej. Mając to na uwadze, należy wskazać, że wynikająca z art. 86 ustawy o VAT możliwość odliczania VAT z otrzymywanych faktur jest prawem podatników, a nie ich obowiązkiem. W konsekwencji podatnicy mogą dobrowolnie rezygnować z tego prawa lub dobrowolnie korzystać z niego tylko w części. Nie ma w związku z tym przeszkód, aby w przedstawionej sytuacji podatnik odliczył na podstawie otrzymanej faktury tylko część kwoty VAT, która przypada na kwotę bezsporną. Uważam, że w takim przypadku w ewidencji VAT oraz w pliku JPK_VAT przedmiotowa faktura powinna zostać wykazana jedynie w tej części. ©℗

Podstawa prawna

art. 86 oraz art. 109 ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931)

Spółka sprzedaje samochód ambasadzie RP w Bernie. Jaką stawkę VAT należy zastosować?

Jak wynika z par. 8 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie obniżonych stawek VAT do dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz posiadających przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium kraju misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz członków ich personelu, a także innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych stosuje się stawkę VAT obniżoną do 0 proc. Na podstawie tego przepisu stawkę 0 proc. stosować można m.in. do czynności dokonywanych na rzecz polskich ambasad w innych państwach (aktualna w tym zakresie pozostaje interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 20 września 2011 r., nr IPPP3/443-876/11-2/MK). W konsekwencji do wskazanej w pytaniu sprzedaży samochodu spółka może zastosować stawkę 0 proc. na podstawie par. 8 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie obniżonych stawek VAT. Przy czym warunkiem zastosowania tej stawki będzie uzyskanie przez spółkę (przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy) wypełnionego na potrzeby podatku świadectwa zwolnienia z VAT, o którym mowa w załączniku II do rozporządzenia 282/2011, dla tego samochodu, potwierdzonego przez właściwe władze Szwajcarii (par. 8 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie obniżonych stawek VAT) oraz zamówienia dotyczącego przedmiotowego samochodu (wraz z jego specyfikacją), do którego odnosi się to świadectwo (par. 8 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia w sprawie obniżonych stawek VAT).

Alternatywnie w przedstawionej sytuacji w grę wchodzi zastosowanie stawki 0 proc. do wskazanej dostawy jako do eksportu towarów. W takim przypadku przedmiotowa sprzedaż samochodu będzie opodatkowana stawką 0 proc. pod warunkiem otrzymania dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej (art. 41 ust. 6 ustawy o VAT). Przy czym jeżeli samochód ma zostać wywieziony z Polski do Szwajcarii przez nabywcę lub na jego rzecz – z dokumentu tego wynikać musi tożsamość towaru (samochodu) będącego przedmiotem dostawy i wywozu (art. 41 ust. 11 ustawy o VAT). Zgodnie z art. 41 ust. 6a ustawy o VAT dokumentem potwierdzającym wywóz towaru poza terytorium UE jest w szczególności:

dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez właściwy organ celny wydruk tego dokumentu;

dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych, otrzymany poza tym systemem, jeżeli zapewniona jest jego autentyczność;

zgłoszenie wywozowe na piśmie utrwalonym w postaci papierowej złożone poza systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez właściwy organ celny.

Oczywiście spółka może również potraktować przedmiotową sprzedaż jako dostawę krajową opodatkowaną VAT według stawki podstawowej 23 proc. Przy czym w przypadku tego scenariusza w grę wchodzi późniejsze skorygowanie zastosowanej stawki VAT do 0 proc., jeżeli spółka uzyska dokumenty wskazane w par. 8 ust. 2 pkt 1 i 3 rozporządzenia w sprawie obniżonych stawek VAT albo dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium UE.

Reasumując – do wskazanej sprzedaży spółka powinna zastosować stawkę VAT 0 proc., o ile uzyska dokumenty wskazane w par. 8 ust. 2 pkt 1 i 3 rozporządzenia w sprawie obniżonych stawek VAT albo dokument potwierdzający wywóz przedmiotowego samochodu poza terytorium UE. W razie braku tych dokumentów spółka powinna zastosować stawkę VAT 23 proc.©℗

Podstawa prawna

par. 8 rozporządzenia ministra finansów z 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1696; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 531).

art. 2 pkt 8 oraz art. 41 ust. 4‒11 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931)

załącznik II do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE z 2011 r. L 77, s. 1; ost.zm. Dz.Urz. UE z 2022 r. L 88, s. 15)

Przedsiębiorca za dokonane zakupy otrzymał paragon ze swoim NIP na kwotę 320 zł. Na paragonie znajduje się adnotacja, że „dokument nie jest fakturą uproszczoną”. Czy podatnik może odliczyć VAT na podstawie tego paragonu?

Z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT wynika, że w przypadku gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł (albo kwoty 100 euro, jeżeli kwota ta określona jest w euro), istnieje możliwość wystawiania faktur bez części danych wymaganych dla „zwykłych” faktur. Są to tzw. faktury uproszczone. Fakturami takimi są m.in. paragony z NIP nabywcy dokumentujące transakcje o wartości nieprzekraczającej 450 zł (albo 100 euro) – co wprost wynika z treści objaśnień podatkowych z 16 października 2020 r. W związku z powyższym uważam, że umieszczenie adnotacji, że „dokument nie jest fakturą uproszczoną” na paragonie z NIP nabywcy dokumentującym sprzedaż o wartości nieprzekraczającej 450 zł (albo 100 euro), nie wywołuje żadnego skutku, w szczególności nie powoduje, że paragon ten przestaje być fakturą uproszczoną. A zatem według mnie mimo umieszczenia wskazanej adnotacji otrzymany przez podatnika paragon z jego NIP stanowi fakturę, a w konsekwencji podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT na jego podstawie. Niestety Ministerstwo Finansów nie zajęło dotychczas jednoznacznego stanowiska w omawianej kwestii, jak również nie są mi znane żadne dotyczące tej kwestii wyjaśnienia organów podatkowych. W konsekwencji nie jestem w stanie wskazać, jakie stanowisko w omawianej kwestii reprezentuje fiskus.©℗

Podstawa prawna

art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931)

Podatnik wystawiający ustrukturyzowaną fakturę VAT w Krajowym Systemie e-Faktur chciałby wizualizację tej faktury dostarczyć klientowi. W jaki sposób może to uczynić?

Z początkiem 2021 r. ustawodawca umożliwił wystawianie faktur ustrukturyzowanych. Faktury te wystawiane są przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur, dalej nazywanego KSeF (art. 2 pkt 32a ustawy o VAT). Krajowy System e-Faktur może być również wykorzystywany do przekazywania faktur odbiorcom, co jednak wymaga akceptacji odbiorcy (art. 106na ust. 2 ustawy o VAT). W przypadku niewyrażenia przez odbiorcę akceptacji sposobu przyjmowania faktur przez KSeF podatnik obowiązany jest do przekazywania faktur w inny uzgodniony z nim sposób (art. 106g ust. 3b ustawy o VAT).

Ustawa o VAT wprost zatem przewiduje możliwość przekazywania faktur ustrukturyzowanych w inny sposób niż za pośrednictwem KSeF. Może to być dowolny uzgodniony z odbiorcą sposób, a więc zarówno przekazanie faktury ustrukturyzowanej w formie papierowego wydruku, jak i w formie elektronicznej, np. jako plik PDF. Niezależnie od uzgodnionego z odbiorcą sposobu nie stanowi to podwójnego wprowadzenia faktury do obrotu gospodarczego (bez konieczności oznaczania w szczególny sposób faktur ustrukturyzowanych).©℗

Podstawa prawna

art. 2 pkt 32a, art. 106g ust. 3b, art. 106na ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931)