Nadzwyczajna sesja rady miasta zwołana na wniosek prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego odbędzie się w czwartek – przekazał wiceprzewodniczący rady Sławomir Potapowicz. Radni zajmą się wprowadzeniem nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w dwóch dzielnicach.

Nadzwyczajna sesja rady Warszawy. Czego dotyczy?

W miniony czwartek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski niespodziewanie poinformował, że uzgodnił z radnymi KO wprowadzenie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Miałby obowiązywać od 1 czerwca 2026 r. w całym mieście. Poinformował jednocześnie, że złożył wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji rady Warszawy, na której będzie przyjęta uchwała w sprawie wprowadzenia od początku listopada ograniczenia sprzedaży alkoholu w pierwszych dwóch dzielnicach: Pradze-Północ i Śródmieściu.

Na sesji rady Warszawy, która odbyła się dwa tygodnie temu, radni przyjęli zaproponowane przez klub KO uchwały, m.in. w sprawie pilotażowego wprowadzenia nocnej prohibicji w Śródmieściu i na Pradze-Północ. Wcześniej prezydent Warszawy wycofał swój projekt o wprowadzeniu zakazu sprzedaży alkoholu w nocy w całym mieście. Radni zagłosowali też przeciwko projektowi radnych w tej samej sprawie. Z funkcji zrezygnował wiceprezydent miasta Jacek Wiśnicki (Polska2050), który popierał stanowisko Trzaskowskiego.

Większość Polaków popiera zakaz nocnej sprzedaży alkoholu

Dwa przegłosowane przez radnych projekty dotyczące pilotażu czekają teraz na decyzję organu nadzoru, czyli wojewody, a następnie trafią do rad dzielnicowych Śródmieścia i Pragi-Północ do zaopiniowania, a potem z powrotem do rady Warszawy. Jeszcze przed głosowaniem radnych nieoficjalnie mówiło się, że projekt zgłoszony przez prezydenta stolicy ma niskie szanse na poparcie. Wiadomo było, że decydujący głos w wielu sprawach dotyczących miasta ma szef warszawskich struktur PO Marcin Kierwiński, który pozostaje w bliskim kontakcie z szefem klubu radnych KO Jarosławem Szostakowskim, a ten był przeciwny takim rozwiązaniom.

W kolejnych dniach Lewica i Polska 2050 złożyły w Sejmie swoje projekty nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W latach 2018-2024 nocną prohibicję wprowadziło ok. 180 gmin w Polsce. W czerwcu tego roku nocną prohibicję w sezonie turystycznym wprowadziło Giżycko. W lipcu takie przepisy uchwalił Słupsk, a na początku sierpnia Szczecin. W Gdańsku nocna prohibicja zaczęła obowiązywać od początku września. W sondażu IBRiS dla PAP 68 proc. ankietowanych opowiedziało się za wprowadzeniem zakazu nocnej sprzedaży alkoholu w ich miejscowości. Pomysł ten popiera ponad 80 proc. kobiet, a także 73 proc. osób w wieku 18-29 lat.