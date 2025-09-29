Nadzwyczajna sesja rady miasta zwołana na wniosek prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego odbędzie się w czwartek – przekazał wiceprzewodniczący rady Sławomir Potapowicz. Radni zajmą się wprowadzeniem nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w dwóch dzielnicach.

Nadzwyczajna sesja rady Warszawy. Czego dotyczy?

W miniony czwartek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski niespodziewanie poinformował, że uzgodnił z radnymi KO wprowadzenie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Miałby obowiązywać od 1 czerwca 2026 r. w całym mieście. Poinformował jednocześnie, że złożył wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji rady Warszawy, na której będzie przyjęta uchwała w sprawie wprowadzenia od początku listopada ograniczenia sprzedaży alkoholu w pierwszych dwóch dzielnicach: Pradze-Północ i Śródmieściu.

Na sesji rady Warszawy, która odbyła się dwa tygodnie temu, radni przyjęli zaproponowane przez klub KO uchwały, m.in. w sprawie pilotażowego wprowadzenia nocnej prohibicji w Śródmieściu i na Pradze-Północ. Wcześniej prezydent Warszawy wycofał swój projekt o wprowadzeniu zakazu sprzedaży alkoholu w nocy w całym mieście. Radni zagłosowali też przeciwko projektowi radnych w tej samej sprawie. Z funkcji zrezygnował wiceprezydent miasta Jacek Wiśnicki (Polska2050), który popierał stanowisko Trzaskowskiego.

Dwa przegłosowane przez radnych projekty dotyczące pilotażu czekają teraz na decyzję organu nadzoru, czyli wojewody, a następnie trafią do rad dzielnicowych Śródmieścia i Pragi-Północ do zaopiniowania, a potem z powrotem do rady Warszawy. Jeszcze przed głosowaniem radnych nieoficjalnie mówiło się, że projekt zgłoszony przez prezydenta stolicy ma niskie szanse na poparcie. Wiadomo było, że decydujący głos w wielu sprawach dotyczących miasta ma szef warszawskich struktur PO Marcin Kierwiński, który pozostaje w bliskim kontakcie z szefem klubu radnych KO Jarosławem Szostakowskim, a ten był przeciwny takim rozwiązaniom.

W kolejnych dniach Lewica i Polska 2050 złożyły w Sejmie swoje projekty nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W latach 2018-2024 nocną prohibicję wprowadziło ok. 180 gmin w Polsce. W czerwcu tego roku nocną prohibicję w sezonie turystycznym wprowadziło Giżycko. W lipcu takie przepisy uchwalił Słupsk, a na początku sierpnia Szczecin. W Gdańsku nocna prohibicja zaczęła obowiązywać od początku września. W sondażu IBRiS dla PAP 68 proc. ankietowanych opowiedziało się za wprowadzeniem zakazu nocnej sprzedaży alkoholu w ich miejscowości. Pomysł ten popiera ponad 80 proc. kobiet, a także 73 proc. osób w wieku 18-29 lat.