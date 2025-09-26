Do Sejmu trafił obywatelski projekt ustawy „Tak dla religii i etyki w szkole”. Zakłada on obowiązkowe dwie lekcje religii lub etyki tygodniowo w szkołach. Inicjatorzy podkreślają, że to wyraz demokracji i wpływu obywateli na system edukacji. Pod projektem podpisało się ponad pół miliona osób.

Przewodniczący Stowarzyszenia Katechetów Świeckich Piotr Janowicz przedstawił w piątek w Sejmie projekt o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy – Prawo oświatowe, czyli tzw. projekt „Tak dla religii i etyki w szkole”.

Projekt obywatelski o religii i etyce w Sejmie

Projekt zakłada przywrócenie dwóch lekcji etyki lub religii tygodniowo. Ocena z tych przedmiotów będzie umieszczana na świadectwie szkolnym, uwzględniana przy promocji do następnej klasy i wliczana do średniej ocen. - To projekt przygotowany przez samych obywateli i stanowi tym samym wyraz demokracji, bezpośredniego udziału i wpływu obywateli na ważne dla społeczeństwa decyzje - powiedział podczas pierwszego czytania Janowicz.

Dodał, że w jego ocenie projekt nie dyskryminuje żadnej grupy ani jednostki, a daje równe szanse i uczy obywateli wzajemnego szacunku oraz wspólnego, zgodnego życia od najmłodszych szkolnych lat. Przekazał ponadto, że pod projektem podpisało się ponad pół miliona obywateli.

Projekt przenosi regulacje dotyczące organizacji zajęć religii i etyki na poziom ustawy. Lekcje miałyby być obowiązkowe w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół dla dorosłych. Rodzic lub pełnoletni uczeń musiałby do 10 lipca każdego roku złożyć oświadczenie o uczęszczaniu na religię zamiast na etykę lub odwrotnie. Uczeń mógłby też uczęszczać na oba zajęcia. Regulacje dotyczyłyby szkół publicznych, niepublicznych i prywatnych.