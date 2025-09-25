Rząd zajmie się projektem ustawy budżetowej na 2026 rok

Poza projektem budżetu na 2026 r. rząd w piątek zajmie się m.in. strategią zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2026–2029 - wskazano w porządku obrad rządu, zamieszczonym w czwartek na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Pod koniec sierpnia rząd przyjął wstępny projekt ustawy budżetowej na 2026 r., który przekazano Radzie Dialogu Społecznego w celu zajęcia stanowiska przez strony pracowników i pracodawców.

Deficyt budżetu 2026 nie większy niż 272 mld zł

W projekcie zaplanowano dochody budżetu na ok. 647 mld zł, wydatki na ok. 919 mld zł i deficyt nie większy niż 272 mld zł, czyli 6,5 proc. PKB. Po stronie wydatków przewidziano m.in. 247,8 mld zł na ochronę zdrowia i 200 mld zł na obronność.

Proces uchwalania ustawy budżetowej – terminy i obowiązki prezydenta

Projekt ustawy budżetowej powinien trafić do Sejmu co najmniej trzy miesiące przed rozpoczęciem roku budżetowego, którego dotyczy – wnika z konstytucji. Uchwalona ustawa budżetowa powinna trafić do prezydenta do podpisu w ciągu 4 miesięcy od dnia przekazania Sejmowi projektu ustawy budżetowej. Jeżeli tak się nie stanie, prezydent może w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu. Ustawa zasadnicza przewiduje, że prezydent podpisuje budżet w ciągu 7 dni albo kieruje ustawę budżetową do Trybunału Konstytucyjnego, który w tej sprawie musi orzec nie później niż w 2 miesiące od otrzymania ustawy.