UODO walczy z deepfake i oszustwami "celeb bait" w mediach społecznościowych

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski we współpracy z Irlandzką Komisją Ochrony Danych (Data Protection Commission, dalej: DPC) aktywnie angażuje się w dialog z przedstawicielami platform mediów społecznościowych w celu opracowania rozwiązań, które są zgodne z zasadami ochrony danych osobowych oraz będą mieć przełożenie na wyższy poziom ochrony użytkowników platform internetowych.

Celem środków podejmowanych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych jest zwalczanie zjawiska znanego jako „celeb bait”. Jest to rodzaj oszustwa internetowego polegającego na wykorzystywaniu wizerunku znanych osób, a także innych użytkowników mediów społecznościowych bez ich zgody do celów niezgodnych z prawem, takich jak wyłudzenie danych osobowych, pieniędzy lub innych korzyści. Bardzo często, aby wzmocnić sensacyjny przekaz i zwiększyć zainteresowanie tego rodzaju treściami, są one modyfikowane przy użyciu technologii „deepfake”. „Deepfake” odnosi się do materiałów wygenerowanych lub zmodyfikowanych przez sztuczną inteligencję (obrazy, dźwięki, filmy wideo), które są uderzająco podobne do prawdziwych ludzi, obiektów, miejsc lub wydarzeń, co może wprowadzać odbiorcę w błąd, sugerując ich autentyczność.

Deepfake w internecie? UODO i DPC wprowadzają nowe narzędzia ochrony wizerunku użytkowników

Urząd Ochrony Danych Osobowych wraz z DPC aktywnie współpracuje z podmiotami wdrażającymi rozwiązania mające na celu wyeliminowanie takich praktyk. Na przykład UODO aktywnie współdziała z Meta, która wdrożyła narzędzia mające na celu ochronę wizerunku znanych osób oraz użytkowników mediów społecznościowych przed oszustwami reklamowymi wykorzystywanymi przez wyłudzaczy. Rozwiązanie to oparte jest na bezpiecznej, odrębnej bazie danych opracowanej na podstawie profili znanych osób utworzonych na platformach społecznościowych Meta. Jeśli obraz zawarty w bazie danych zostanie wykryty w zeskanowanej reklamie, zostanie zainicjowana odpowiednia procedura, po której materiał zostanie usunięty.

Mechanizm ma działać za uprzednią zgodą i wiedzą osoby, której wizerunek ma być przechowywany w bazie danych. Przed wyrażeniem zgody użytkownicy zostaną poinformowani o tym, jak działa system, do czego służy i w jaki sposób będą w nim przechowywane dane.

Narzędzie to ma na celu wzmocnienie ochrony zarówno osób, których wizerunek jest wykorzystywany, jak i użytkowników, którzy pod wpływem takich informacji mogą przekazywać swoje dane lub pieniądze oszustom. Użytkowników, którzy są zaniepokojeni niewłaściwym wykorzystaniem ich danych w reklamach typu „celeb bait”, zachęca się do zgłoszenia problemu Meta, klikając trzy kropki obok takiej, pojawiającej się reklamy, wybierając "Zgłoś reklamę" i postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

UODO kontynuuje współprace z przedstawicielami social mediów

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zamierza kontynuować współpracę z przedstawicielami platform mediów społecznościowych i inspektorami ochrony danych w celu wypracowania rozwiązań, które zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych przełożą się na wyższy poziom ochrony użytkowników platform mediów społecznościowych. Polski organ ochrony danych jest otwarty na współpracę z operatorami platform, którzy dążą do poprawy ochrony danych osobowych w swoich usługach. Jednocześnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych rozpatruje każdą skargę indywidualnie, dążąc do stosowania najskuteczniejszych metod ochrony prawnej praw osób, których dane dotyczą.

