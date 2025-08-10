NBC News powołała się na wysokiego rangą urzędnika Białego Domu, a także trzy inne osoby, które mają być zaznajomione ze sprawą. „Trwają rozmowy na ten temat” – cytuje jedną z nich amerykańska stacja.

Spotkanie Trump-Putin-Zełenski

Podkreślono zarazem, że wizyta Zełenskiego nie została jeszcze ostatecznie potwierdzona i nie jest jasne, czy ostatecznie prezydent Ukrainy pojawi się na Alasce. Zaznaczono, że „jest to możliwe”. Wcześniej także telewizja CBS News poinformowała, że „istnieje możliwość udziału Zełenskiego w jakiś sposób w zaplanowanym na piątek spotkaniu Trumpa z Putinem”. Wysoki rangą urzędnik Białego Domu powiedział w rozmowie z CBS News, że plany dotyczące piątkowego szczytu na Alasce są płynne i wciąż jest szansa na to, aby Zełenski mógł być w to wydarzenie „w jakiś sposób zaangażowany”.

Stacja przypomniała, że na początku tygodnia Biały Dom poinformował, że prezydent USA jest otwarty na spotkanie z Putinem i Zełenskim. W piątek Trump stwierdził, że w pierwszej kolejności będzie rozmawiać z rosyjskim przywódcą; wyraził też nadzieję na zorganizowanie trójstronnych rozmów. Szczyt na Alasce może być pierwszą rozmową Putina twarzą w twarz z amerykańskim przywódcą od czasu spotkania z byłym prezydentem Joe Bidenem w czerwcu 2021 r. w Szwajcarii, osiem miesięcy przed rozpoczęciem pełnoskalowej inwazji na Ukrainę.