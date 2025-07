Renata Krupa-Dąbrowska

Rada Ministrów chce podnieść wysokość wpisów od skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W tym celu pracuje nad projektem nowego rozporządzenia w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisów w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Projekt został opublikowany w piątek na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

Opłaty w górę

Zgodnie z założeniami projektu wpis stały od wniosku o wszczęcie postępowania – niezależnie od przedmiotu sprawy – wyniesie 200 zł (obecnie 100 zł). Natomiast wpis od skargi kasacyjnej oraz od skargi o wznowienie postępowania będzie równy dwukrotności wpisu od skargi albo sprzeciwu od decyzji. W przypadku wpisu stosunkowego nie przekroczy on 4 proc. wartości przedmiotu zaskarżenia, nie więcej jednak niż 100 tys. zł, a w przypadku wpisu stałego – nie więcej niż 10 tys. zł. Obecnie wpis od skargi kasacyjnej oraz od skargi o wznowienie postępowania wynosi połowę wpisu od skargi albo sprzeciwu od decyzji, nie mniej jednak niż 100 zł.

Rząd planuje także wprowadzenie jednoznacznej regulacji, zgodnie z którą od zażaleń na zarządzenia przewodniczącego będzie pobierana opłata w wysokości 100 zł. Aktualnie kwestia ta nie jest uregulowana w rozporządzeniu. W orzecznictwie NSA ukształtował się jednak pogląd, że brak stosownej regulacji nie może oznaczać braku obowiązku uiszczenia wpisu od takiego zażalenia.

Skarg kasacyjnych za dużo

Zdaniem autorów projektu zmiana relacji wysokości wpisów pobieranych w I i II instancji sądów administracyjnych skłoni strony do bardziej przemyślanej oceny merytorycznych podstaw wniesienia skargi kasacyjnej. Ograniczenie liczby bezzasadnych skarg kasacyjnych, oddalanych przez NSA, mogłoby usprawnić postępowanie, przyczyniając się do szybszego rozpoznawania spraw, w których skarga kasacyjna ma rzeczywiste uzasadnienie.

Wysoki roczny wpływ spraw do NSA prowadzi do wydłużania czasu ich rozpatrywania, co może skutkować przewlekłością postępowań, a w konsekwencji naruszeniem prawa do sądu. Z danych statystycznych NSA wynika, że w latach 2019–2023 średnioroczny wpływ skarg kasacyjnych wynosił ok. 19 tys.

