Dziennik Ustaw z 7 marca 2025 r.

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 4 marca 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji dotyczących gospodarki środkami Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywanych przez marszałków województw dysponentowi Funduszu Poz. 282

Podstawa prawna Weszło w życie z dniem następującym po ogłoszeniu, tj. 8 marca 2025 r.

Omówienie: Marszałkowie województw sporządzają i przekazują dysponentowi Funduszu informacje z wykonania planowanych przychodów i kosztów oraz dochodów i wydatków Funduszu na podstawie ewidencji księgowej, umożliwiające sporządzenie przez dysponenta Funduszu sprawozdań budżetowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, za okres od początku roku budżetowego do:

31 marca danego roku budżetowego w terminie do 10 kwietnia danego roku budżetowego;

końca każdego kolejnego miesiąca od kwietnia do listopada danego roku budżetowego w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym w danym roku budżetowym;

31 grudnia danego roku budżetowego w terminie do 21 stycznia następnego roku budżetowego.

Wyżej wymienione informacje obejmują:

aktualny plan kosztów i wydatków;

zrealizowane przychody i koszty oraz dochody i wydatki;

stan należności i zobowiązań;

stan środków obrotowych na początek i koniec okresu sprawozdawczego.

Na podstawie tych informacji dysponent Funduszu dokonuje zmian w planie finansowym Funduszu.

Informacje, o których mowa w rozporządzeniu, sporządza się w postaci elektronicznej, opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazuje dysponentowi Funduszu na adres do doręczeń elektronicznych – ze wskazaniem tytułu, nazwy jednostki przekazującej informację oraz okresu, którego te informacje dotyczą.

Warunki przyznawania środków

Obwieszczenie ministra sportu i turystyki z 28 lutego 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra sportu i turystyki w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Poz. 283

Wprowadzenie zakazu

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 7 marca 2025 r. w sprawie zakazu wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwierząt, produktów i przedmiotów, które mogą przenosić pryszczycę Poz. 284

Podstawa prawna Weszło w życie z dniem następującym po ogłoszeniu, tj. 8 marca 2025 r.

Omówienie: Zakazuje się wprowadzania do Polski z terytorium Węgier oraz z okresu Komárno w kraju nitrzańskim i z okresu Dunajská Streda w kraju trnawskim położonych na terytorium Słowacji następujących zwierząt, produktów i przedmiotów, które mogą przenosić pryszczycę:

zwierząt parzystokopytnych i materiału biologicznego tych zwierząt;

świeżego mięsa, podrobów, mięsa mielonego, mięsa oddzielonego mechanicznie, surowych wyrobów mięsnych, osłonek i produktów mięsnych pozyskanych ze zwierząt parzystokopytnych;

surowego mleka, siary i produktów mlecznych pozyskanych od zwierząt parzystokopytnych;

produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych w rozumieniu odpowiednich przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 pozyskanych od zwierząt parzystokopytnych;

słomy i siana.

Dziennik Ustaw z 10 marca 2025 r.

Publiczny transport zbiorowy

Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 14 lutego 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym Poz. 285

Ustanowienie pełnomocnika rządu

Rozporządzenie Rady Ministrów z 5 marca 2025 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika rządu do spraw przygotowania XXVI Światowego Jamboree Skautowego w Polsce w 2027 r. Poz. 286

Podstawa prawna Weszło w życie z dniem następującym po ogłoszeniu, tj. 11 marca 2025 r.

Omówienie: Ustanowiono pełnomocnika rządu do spraw przygotowania XXVI Światowego Jamboree Skautowego w Polsce w 2027 r.

Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Do zadań pełnomocnika należy podejmowanie działań związanych z przygotowaniem XXVI Światowego Jamboree Skautowego w Polsce w 2027 r., w tym m.in.:

koordynowanie i monitorowanie prac związanych z wykonywaniem działań wynikających z uchwały nr 137/2023 Rady Ministrów z 7 sierpnia 2023 r. w sprawie organizacji XXVI Światowego Jamboree Skautowego w Polsce w 2027 r., zmienionej uchwałą nr 4 Rady Ministrów z 15 stycznia 2025 r.;

opracowanie planu i harmonogramu działań;

współdziałanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz instytucjami międzynarodowymi;

opiniowanie projektów aktów prawnych oraz innych działań organów administracji rządowej w zakresie realizacji zadań związanych z przygotowaniem oraz przebiegiem XXVI Światowego Jamboree Skautowego w Polsce w 2027 r.

Wojskowe komisje lekarskie

Rozporządzenie ministra obrony narodowej z 28 lutego 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych, żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej oraz emerytów i rencistów wojskowych, a także właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach Poz. 287

Podstawa prawna Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, tj. 25 marca 2025 r.

Omówienie: Orzekając o związku śmierci żołnierza zawodowego, emeryta, rencisty albo niebędącego emerytem ani rencistą żołnierza zwolnionego z zawodowej służby wojskowej z czynną służbą wojskową, wojskowa komisja lekarska ustala jednocześnie, czy śmierć jest następstwem wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami takiej służby, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze przewidziane w ustawie.

Wojskowa komisja lekarska orzeka o występowaniu związku śmierci żołnierza zawodowego, emeryta, rencisty albo niebędącego emerytem ani rencistą żołnierza zwolnionego z zawodowej służby wojskowej z czynną służbą wojskową, gdy śmierć jest następstwem wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami takiej służby, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze przewidziane w ustawie.

Orzeczenie o związku śmierci żołnierza zawodowego, emeryta, rencisty albo niebędącego emerytem ani rencistą żołnierza zwolnionego z zawodowej służby wojskowej z czynną służbą wojskową wskutek choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami tej służby wojskowa komisja lekarska wydaje na podstawie dokumentacji medycznej oraz opisu przebiegu i warunków pełnienia przez nich służby.

Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego

Rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 7 marca 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Centrum Unijnych Projektów Transportowych Poz. 287

Podstawa prawna Weszło w życie z dniem następującym po ogłoszeniu, tj. 11 marca 2025 r.

Omówienie: Zmienił się załącznik do rozporządzenia zawierający tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego.

Promocja produktów rolno-spożywczych

Ustawa z 21 lutego 2025 r. o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych Poz. 289

Podstawa prawna Wejdzie w życie 1 kwietnia 2025 r., z wyjątkiem przepisu, który wchodzi w życie 1 kwietnia 2026 r.

Omówienie: Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych wspiera m.in.:

działania mające na celu informowanie o jakości i cechach, w tym zaletach, zbóż oraz przetworów zbożowych pochodzących z przetworzenia pszenicy, żyta, jęczmienia, kukurydzy, owsa oraz gryki, w tym biokomponentów i biopaliw ciekłych, wytwarzanych ze zbóż;

działania edukacyjno-informacyjne oraz inicjatywy badawczo-rozwojowe mające na celu zwiększenie wykorzystania biokomponentów i biopaliw ciekłych wytwarzanych ze zbóż;

promowanie zrównoważonego rozwoju wykorzystania zbóż do wytwarzania biokomponentów i biopaliw ciekłych.

Fundusz Promocji Owoców i Warzyw wspiera:

działania mające na celu informowanie o jakości i cechach, w tym zaletach, owoców lub warzyw oraz ich przetworów, a także miodu, pyłku kwiatowego, pierzgi, propolisu oraz mleczka pszczelego,

działania mające na celu promocję spożycia owoców lub warzyw oraz ich przetworów lub produktów pszczelich, w szczególności przez dzieci i młodzież,

udział w wystawach i targach związanych z: produkcją owoców lub warzyw oraz ich przetworów lub produktów pszczelich, przetwórstwem owoców lub warzyw, lub produktów pszczelich,

badania rynkowe dotyczące spożycia owoców lub warzyw oraz ich przetworów lub produktów pszczelich,

badania naukowe i prace rozwojowe mające na celu poprawę jakości owoców lub warzyw oraz ich przetworów lub produktów pszczelich, a także prowadzące do wzrostu ich spożycia,

szkolenia producentów i przetwórców owoców lub warzyw oraz produktów pszczelich,

działalność krajowych organizacji branżowych, w tym ich przedstawicieli, biorących udział w pracach specjalistycznych stałych i roboczych komitetów organizacji międzynarodowych lub będących członkami statutowych organów tych organizacji, zajmujących się problemami rynku owoców lub warzyw lub produktów pszczelich.

Fundusz Promocji Roślin Oleistych wspiera m.in.:

działania mające na celu informowanie o jakości i cechach, w tym zaletach rzepaku, rzepiku, soi, lnu, słonecznika oraz konopi, przetworów pochodzących z przetworzenia roślin oleistych, w tym biokomponentów i biopaliw ciekłych wytwarzanych z roślin oleistych, a także produktów pszczelich,

działania edukacyjno-informacyjne oraz inicjatywy badawczo-rozwojowe mające na celu zwiększenie wykorzystania biokomponentów i biopaliw ciekłych wytwarzanych z roślin oleistych,

promowanie zrównoważonego rozwoju wykorzystania roślin oleistych do wytwarzania biokomponentów i biopaliw ciekłych.

Energia elektryczna

Ustawa z 21 lutego 2025 r. o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw Poz. 290

Podstawa prawna Wejdzie w życie po upływie 7 dni od ogłoszenia, tj. 18 marca 2025 r., z wyjątkiem przepisu, który wszedł w życie z dniem następującym po ogłoszeniu

Omówienie: Zgodnie z nowelizacją aukcja dogrywkowa to aukcja mocy, w której okresem dostaw jest rok kalendarzowy, która może zostać przeprowadzona po aukcji głównej na dany rok dostaw.

Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub systemu połączonego elektroenergetycznego przeprowadza m.in. certyfikację do aukcji dogrywkowej – w celu utworzenia jednostek rynku mocy i dopuszczenia ich do aukcji dogrywkowej.

Jeżeli po przeprowadzeniu aukcji głównej operator stwierdzi, że nie będzie zapewnione średnioterminowe lub długoterminowe bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw energii oraz prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, nie później niż do dnia 28 lutego roku następującego po roku przeprowadzenia aukcji głównej:

rekomendację dotyczącą potrzeby przeprowadzenia aukcji dogrywkowej dla okresu dostaw, którego dotyczyła dana aukcja główna;

uzasadnienie tej rekomendacji, zawierające wyniki analizy bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej z uwzględnieniem wyników aukcji głównej;

propozycję parametrów aukcji dogrywkowej, o których mowa w odpowiednich przepisach ustawowych.

Aukcję wstępną do aukcji dogrywkowej prowadzi się zgodnie z zasadami i warunkami dotyczącymi aukcji wstępnej do aukcji głównej. Przy czym aukcja wstępna do aukcji dogrywkowej jest organizowana w drugim tygodniu po dniu wejścia w życie rozporządzenia, o którym mowa w odpowiednich regulacjach ustawowych.

Certyfikację do aukcji dogrywkowej prowadzi się zgodnie z zasadami i warunkami dotyczącymi certyfikacji do aukcji głównej, z zastrzeżeniem że do udziału w tej certyfikacji mogą zostać zgłoszone wyłącznie jednostki nieobjęte obowiązkiem mocowym dla okresu dostaw, którego dotyczy dana aukcja dogrywkowa.

Dziennik Ustaw z 11 marca 2025 r.

Odznaka honorowa

Obwieszczenie prezesa Rady Ministrów z 7 marca 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za Zasługi dla Turystyki”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia Poz. 291

Warunki udzielania wsparcia

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 7 marca 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wymianę słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Poz. 292

Podstawa prawna Weszło w życie z dniem następującym po ogłoszeniu, tj. 12 marca 2025 r.

Omówienie: Wsparcia udziela się na przedsięwzięcia: