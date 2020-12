Szef rządu przypomniał na wtorkowej konferencji prasowej, że dokładnie tydzień temu w Wielkiej Brytanii rozpoczęły się szczepienia na Covid-19.

"To bardzo ważny moment, w którym Europa przystępuje do kontrofensywy. Dzisiaj możemy powiedzieć, że dołączamy do grona państw w ramach całej UE, które już w styczniu przystąpią do procesu szczepienia" - powiedział Morawiecki.

Poinformował, że po intensywnych konsultacjach w gronie ekspertów rząd przyjął Narodowy Program Szczepień. "Mamy zakontraktowanych ponad 60 mln dawek już dzisiaj od 6 firm, które jako pierwsze przedstawiły swoją dokumentację do akceptacji przed odpowiednie agencje medyczne" - przekazał premier.

"Na proces szczepień nie będziemy szczędzili środków. To już dzisiaj zabudżetowane około 3 mld zł, ale prócz tego także środki dla wszystkich placówek medycznych, które będą szczepić, które niemal podwoją tę liczbę" - oświadczył szef rządu.

Moment, w którym pierwszy Polak, pierwsza Polka przystąpi do szczepienia, będzie momentem zwrotnym; według specjalistów dziś to jest jedyne remedium na to, by pozbyć się epidemii raz na zawsze - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

Premier podkreślił, że Narodowy Program Szczepień zakłada, że szczepionki będą darmowe, dobrowolne. "Postaramy się, by były dostępne także dla tych, którzy dziś są w swoich domach, nie mogą z nich wyjść, z różnych względów, zdrowotnych przede wszystkim, dla osób starszych, dla osób niepełnosprawnych. Chcemy chronić najsłabsze osoby naszego społeczeństwa w pierwszej kolejności" - powiedział szef rządu.

Według niego, "moment, w którym pierwszy Polak, pierwsza Polka przystąpi do szczepienia, będzie momentem zwrotnym". "Według specjalistów dziś to jest jedyne remedium na to, by pozbyć się epidemii raz na zawsze" - dodał. Powiedział również, że podczas ostatniego posiedzenia Rady Europejskiej zapytał, dlaczego nie można skrócić okresu, w którym Europejska Agencja Leków podejmuje decyzje odnośnie szczepionek, "dlaczego w Kanadzie czy w Wielkiej Brytanii te decyzje zapadają szybciej". "Być może o parę dni uda się skrócić ten okres, bo moim zdaniem warto walczyć o każde kilka dni, o każdy tydzień, dwa tygodnie" - powiedział szef rządu.

Minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawi w czwartek rezultaty analiz dotyczących sytuacji epidemicznej - poinformował premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że koronawirus nadal jest bardzo groźny i nie ma co udawać, że jest pokonany.

Premier podkreślił, że zagrożenie koronawirusem nie mija i sytuacja nadal jest bardzo ciężka. "Mówi się, że noc jest najciemniejsza przed świtem i rzeczywiście dzisiaj wiedząc o tym, że szczepionka jest już w zasięgu ręki, musimy mieć na uwadze, że wirus atakuje, jest bardzo groźny" - przestrzegał szef rządu.

Zaznaczył, że w ostatnich paru tygodniach sytuacja epidemiczna w Polsce jest lepsza, ale "nie ma co udawać, że wirus jest pokonany, że sytuacja jest już na tyle dobra, że można myśleć o zmianach w różnych obszarach życia społecznego i gospodarczego w kierunku odmrażania". "Tak nie jest" - podkreślił Morawiecki.

Zwracał uwagę, że wiele krajów europejskich wprowadza daleko idące restrykcje - takie jak godzina policyjna, zamykanie placówek usługowych i sklepów. "W innych krajach, gdzie trend się pogarsza, reagują szybko i my także mając na uwadze te ryzyka związane z trzecią falą stawiamy na szczepionkę, na Narodowy Program Szczepień, ale też w czwartek minister (zdrowia, Adam) Niedzielski przedstawi rezultaty naszych analiz, które są aktualnie prowadzone" - przekazał premier.