Szef rządu w oświadczeniu dla mediów zwrócił uwagę, że zbliżające się święta Bożego Narodzenia będą inne niż zwykle. "Spędzimy je w gronie najbliższych, ale z tęsknotą za tymi, z którymi chcielibyśmy się zobaczyć. Pamiętajmy, że podczas tych świąt będzie bardzo wiele osób, które żyją w samotności i którym trzeba pomóc poprzez pomoc materialną, ale także poprzez pomoc duchową" - powiedział premier.

Poinformował, że rząd przygotował specjalny konwój wsparcia dla seniorów. "To blisko milion ton żywności, różnych artykułów, które trafią do osób starszych, do osób bezdomnych, ale także do matek z dziećmi poprzez współpracę z instytucjami, które zajmują się różnego rodzaju pomocą charytatywną" - wskazał Morawiecki.

Dodał, że organizacje pomocowe będą odpowiedzialne za dystrybucje paczek wśród osób potrzebujących. Konwoje wsparcia trafią do ok. 600 miejsc. Wartość pomocy przekazanej w ramach Solidarnościowego Konwoju Wsparcia Seniorów to 5 mln zł.