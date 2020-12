Ludzie oszczędzają, bo wiele rzeczy jest zabronionych lub bardzo trudnych, jak wyjazdy za granicę czy wiele zajęć rekreacyjnych. W niektórych przypadkach jednak oszczędzają z ostrożności, ponieważ nie wiedzą, czy w przyszłości nie będą pilnie potrzebować swoich pieniędzy, jeśli na przykład stracą pracę - pisze gazeta.

Michael Stappel z DZ Bank na zlecenie FAZ przeprowadził analizę, z której wynika, że stopa oszczędności prywatnych gospodarstw domowych - udział dochodu do dyspozycji niewykorzystanego na cele konsumpcyjne - był wyższy niż zwykle w pierwszych trzech miesiącach roku i wyniósł 12,9 proc. Normalnie jest to ok. 11 proc. W drugim kwartale wzrósł do 20,5 proc. - to najwyższa wartość od dłuższego czasu.

Teraz stopa oszczędności znów spada - w trzecim kwartale wartość spadła do 13,5 proc. - ale pozostaje powyżej wartości z poprzedniego roku.

Niemcy prawdopodobnie pozostawią w tym roku dodatkowe 100 miliardów euro na swoich kontach, szacuje ekonomista banku DZ Stappel. Główny ekonomista Commerzbanku, jest nieco ostrożniejszy, ale dodatkowe oszczędności dzięki koronawirusowi szacuje na około 90 miliardów euro.

Commerzbank uważa, że na kontach jest dużo pieniędzy, które w przyszłym roku mogą przyspieszyć ożywienie gospodarcze. "Częściowe uwolnienie oszczędności koronawirusowych jest głównym powodem, dla którego spodziewamy się wyższego wzrostu gospodarczego w 2021 roku niż większość ekonomistów" - mówi Joerg Kramer ekonomista Commerzbank.

"Założyliśmy, że ludzie nie wydadzą nawet połowy oszczędności uzyskanych w Coronie" - mówi Krämer. I dodaje, że "biorąc jednak pod uwagę ilość oszczędności, to wystarczy, aby nadać wzrostowi znacznie większy rozpęd".

Jednak w okresie świątecznym Niemcy będą prawdopodobnie nieco mniej oszczędni niż w poprzedniej części 2020 roku. Niemieckie stowarzyszenie branżowe spodziewa się, że sprzedaż bożonarodzeniowa w tym roku osiągnie prawie 104 miliardy euro. To o 1,2 proc. więcej niż w zeszłym roku.