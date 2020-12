"Rząd przyjął dziś rekomendację niezależnej Agencji ds. Regulacji Leków i Produktów Zdrowotnych (MHRA), aby zatwierdzić szczepionkę COVID-19 firm Pfizer i BioNTech do użytku. Jest to następstwem wielomiesięcznych rygorystycznych badań klinicznych i dokładnej analizy danych przez ekspertów z MHRA, którzy stwierdzili, że szczepionka ta spełnia surowe normy bezpieczeństwa, jakości i skuteczności" - napisało w wydanym komunikacie brytyjskie ministerstwo zdrowia.

Jak dodano, komitet ds. szczepień wkrótce opublikuje szczegółowe zalecenia, wyjaśniające zasady dystrybucji szczepionki wśród grup priorytetowych, takich jak pensjonariusze domów opieki, personel medyczny i pielęgniarski, osoby starsze i szczególnie narażone na zachorowanie z powodu innych schorzeń.

"MHRA - w pełni niezależny regulator - zatwierdził szczepionkę do wprowadzenia na rynek. NHS (publiczna służba zdrowia - PAP) jest na to gotowa, więc od początku przyszłego tygodnia rozpoczniemy w tym kraju program szczepień ludzi przeciwko Covid-19. Jak wiemy z wcześniejszych zapowiedzi, szczepionka ta jest skuteczna, MHRA zatwierdziła ją jako klinicznie bezpieczną, a my mamy szczepionkę, więc to jest bardzo dobra wiadomość" - powiedział stacji Sky News Hancock. W rozmowie z BBC dodał z kolei, że jest bardzo dumny z faktu, że to Wielka Brytania jako pierwszy kraj na świecie dopuściła ją do użytku.

W pierwszej połowie listopada amerykański koncern farmaceutyczny Pfizer poinformował, że opracowana we współpracy z niemiecką firmą biotechnologiczną BioNTech szczepionka przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 ma ponad 90 proc. skuteczności, a później sprecyzowano, że nawet 95 proc. Proces formalnego dopuszczania tej szczepionki do użycia w Wielkiej Brytanii zaczął się 20 listopada.

Wielka Brytania zawarła umowę za zakup 40 mln dawek tej szczepionki i ma nadzieję na otrzymanie jeszcze przed końcem roku pierwszych 10 mln, co biorąc pod uwagę, że dla zapewnienia ochrony potrzebne są dwie dawki, wystarczy dla 5 mln osób.

W zeszłym tygodniu brytyjski rząd zwrócił się do MHRA o ocenę, czy do użycia może zostać dopuszczona inna szczepionka przeciw koronawirusowi - stworzona przez firmę AstraZeneca i naukowców z Uniwersytetu w Oxfordzie. Brytyjski rząd zawarł umowę z AstraZeneca na zakup 100 mln dawek tej szczepionki, a także na zakup 7 mln od amerykańskiej firmy Moderna, w przypadku której skuteczność również wynosi 95 proc.