Biuro firmy finansowej NBC znajduje się na parterze wielopiętrowego budynku mieszkalnego i według mediów możliwa jest ewakuacja mieszkańców.

Telewizja Imedi poinformowała, że teren wokół budynku został otoczony policyjnym kordonem. Telewizje poproszono o przerwanie transmisji na żywo ze względu na bezpieczeństwo zakładników.

Policja wszczęła śledztwo dotyczące nielegalnego posiadania broni i z artykułu o rozbój.

Według portalu GruzjaOnline napastnik ma żądania polityczne – chce, by zwołano parlament, by zakazać gier hazardowych, obniżyć stawkę procentową banków do 7 proc., a także obniżyć ceny leków.