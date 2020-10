Komisja senatu za poprawkami do ustawy o ochronie zwierząt. We wtorek dyskusja na posiedzeniu plenarnym

Obowiązek czipowania psów oraz możliwość odwołania się do sądu w przypadku niezadowalającej rekompensaty za zamknięcie lub ograniczenie działalności - to niektóre z poprawek do noweli ustawy o ochronie zwierząt przyjęte przez senacką komisję ustawodawczą. Nie zaakceptowano m.in. wydłużenia do 10 lat vacatio legis.