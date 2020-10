"Amerykanie mogą być pewni, że mamy prezydenta, który nie tylko jest na stanowisku, ale i pozostanie na nim. Jestem optymistą, szybko powróci do zdrowia" - powiedział dziennikarzom w Białym Domu Meadows.

Bliski współpracownik Trumpa potwierdził wcześniejsze doniesienia amerykańskich mediów, że prezydent ma łagodne objawy Covid-19. Więcej szczegółów na temat zdrowia przywódcy USA - jak zapowiedział - podane zostanie później w piątek.

Politycy, którzy rozmawiali z Trumpem w piątek, lider republikańskiej większości w Senacie Mitch McConnell oraz minister finansów Steven Mnuchin, zapewniają że jest w dobrej formie i omawiał z nimi sprawy polityczne.

Z racji swojego wieku (74 lata) oraz wagi (ok. 110 kilogramów) gospodarz Białego Domu znajduje się w grupie podwyższonego ryzyka.

Covid-19 przechodzi się w bardzo różne sposoby; epidemiolodzy uspakajają, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest to, że Trump po kilku lub kilkunastu dniach wróci do pełnego zdrowia.

Zgodnie z 25. poprawką do konstytucji USA w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia prezydenta może on tymczasowo przekazać obowiązki swojemu zastępcy. Zdarzyło się tak do tej pory jedynie trzykrotnie w historii Stanów Zjednoczonych.