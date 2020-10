"SLD i Wiosna tworzą nową partię polityczną. Przestaną funkcjonować partie SLD i Wiosna. Będziemy dwoma frakcjami w centrolewicowej partii" – powiedział Biedroń w radiu TOK FM. Podkreślił, że będzie w niej obowiązywał "nowy format funkcjonowania". "Połączyliśmy trzy pokolenia na lewicy, jest z nami Partia Razem, PPS" - dodał.

W ocenie Biedronia "potrzebne jest nowoczesne państwo dobrobytu, w którym każdy dostaje równe szanse do zdobyczy cywilizacyjnych takich, jak edukacja, służba zdrowia, dobry transport publiczny, dostęp do tanich leków, dobra emerytura". "O to trzeba walczyć" – podkreślił europoseł.

Odniósł się także do informacji premiera Mateusza Morawieckiego, że połączone resorty edukacji narodowej oraz nauki i szkolnictwa wyższego obejmie Przemysław Czarnek.

"Nich trafi do pana prezydenta (Andrzeja Dudy) ten głos, który apeluje, aby naszymi dziećmi w Polsce nie zajmował się ktoś taki, jak pan Czarnek, który jest chyba najbardziej radyklaną twarzą tej homofobicznej, populistycznej, ksenofobicznej prawicy. Czarnek jest ojcem Rydzykiem, tylko w garniturze. To co mówi Czarnek, sączy na co dzień ten jad Radio Maryja" – zaznaczył Biedroń.

Przewodniczący SLD Włodzimierz Czarzasty poinformował, że piątek Zarząd Krajowy zajmie się m.in. planowanym na grudzień połączeniem SLD i Wiosny Roberta Biedronia. Wskazał, że oba ugrupowania na bazie Sojuszu będą współtworzyć Nową Lewicę.