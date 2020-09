Osady regionu Artakh i Vardenis w Armenii znajdują się pod atakiem zbrojnym. Ponad 100 osób nie żyje. Na miejscu znajdują się działacze ADRA Armenia, którzy relacjonują sytuację i organizują pomoc, udzielaną przy wsparciu Fundacji ADRA Polska. Kontaktują się z ludnością, zarówno przesiedloną, jak i tą, która pozostała na miejscu. Działacze diagnozują potrzeby i niosą niezbędną pomoc poszkodowanym. Jak donoszą działacze ADRA Armenia, ponad 50% ludności w Artakh i Vardenis (ponad 25 tysięcy osób) zostało przesiedlonych, szczególnie dzieci w różnym wieku, a także dorośli, wśród których są starsze kobiety, kobiety w ciąży i osoby niepełnosprawne oraz schorowane, często pozbawione pomocy medycznej i potrzebnych leków. Przesiedleńcy zwykle udają się do krewnych – część z nich jednak nie ma takiej możliwości.

– Zarówno ludność wysiedlona, jak i osada w Artakh potrzebują naszej pomocy w postaci żywności i innych podstawowych artykułów pierwszej potrzeby. Obecnie ADRA Armenia, przy wsparciu ADRA Polska, niesie pomoc 100 poszkodowanym rodzinom. Pomagamy tym, którzy pozostali w strefie konfliktu i pozostają w ukryciu w podziemnych schronieniach odcięci od świata, bez możliwości komunikacji ze światem zewnętrznym, zakupu żywności. Z kolei wysiedleńcy, oprócz żywności, artykułów higienicznych i leków, potrzebują podstawowych przedmiotów do organizacji schronienia – łóżek, plandek, kocy, akcesoriów do przygotowania posiłków – relacjonuje Anush Safarian, dyrektor ADRA Armenia.

82-letnia Roza Gabrielyan z Askeran, do której dotarła z pomocą ADRA, opowiada o wybuchu walk i sytuacji ludności. – To był wczesny poranek 27 września, kiedy nagle usłyszeliśmy głośne głosy strzałów i bombardowań. Nie mieliśmy najmniejszego pojęcia, co to może być. Każdy biegł do swoich domów, żeby znaleźć podziemną kryjówkę. Spędziliśmy straszną noc pełni strachu. Wcześnie rano rodziny z małymi dziećmi zbierały najpierw potrzebne rzeczy i w małych grupach opuszczały domy, zostawiając za sobą mężczyzn. Podróżowaliśmy wiele godzin, by ominąć strzały. Jestem chora na cukrzycę, ciężko mi było się poruszać, ale wnuczka nie chciała wyjechać beze mnie. Zabrała mnie do miejsca, gdzie teraz mieszkamy z 10 innymi osobami, 8 dziećmi i 4 dorosłymi. Jesteśmy wdzięczni za współczucie ludzi, którzy dobrowolnie oferują nam swoje domy jako bezpieczne schronienie. Ale wielu z nas nie ma schronienia, w którym mogliby spędzić noc. Mimo, że udało nam się zabrać, ile się da potrzebnych rzeczy, wszystkiego brak. Moje leki się kończą. Pogoda się zmienia i wkrótce para ubrań, które każdy z nas miał, nie będzie już chronić przed zimnem. Nasze maluchy opuściły szkoły i przedszkola. Dzieci są pozbawione edukacji. Potrzebujemy tylko spokoju, ale póki trwają walki, staramy się trzymać nasze dzieci z dala od tego koszmaru – opowiada Roza Gabrielyan.

Fundacja ADRA Polska od początku włączyła się w pomoc ofiarom i apeluje o włączenie się w akcję.

–Jako ADRA Polska przekazaliśmy wsparcie finansowe, za które została zakupiona żywność, przekazana poszkodowanym w paczkach 30 września. Nadal potrzebne jest jednak pożywienie, a także brakujące leki dla osób chorych, środki higieniczne i podstawowe przedmioty – przesiedleńcy często nie mają wiele więcej, niż jeden komplet odzieży i kilka drobiazgów. Grozi im głód i chłód. Dlatego na naszej stronie internetowej organizujemy zbiórkę na rzecz poszkodowanych. Prosimy o wsparcie, które ratuje zdrowie i życie oraz pozwoli zapewnić minimum spokoju zagrożonym rodzinom – apeluje Piotr Nowacki, prezes Fundacji ADRA Polska.

Jak można pomóc?

Wpłacając datek za pośrednictwem strony www.adra.pl/armenia

Dokonując wpłaty na nr konta 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882 (Fundacja ADRA Polska) z dopiskiem „Armenia”.

Fundacja ADRA Polska – powstała w 2009 dobroczynna organizacja pożytku publicznego. Jest polskim oddziałem międzynarodowej Fundacji ADRA, działającej obecnie w 118 krajach. Jej celem jest pomoc ludziom w potrzebie, w kierunku ich usamodzielnienia się, poprzez działania z obszaru edukacji, zdrowia, organizowania źródeł utrzymania oraz pomoc rozwojową i humanitarną w rejonach dotkniętych kataklizmami. W 2019 roku w ramach 13 projektów Fundacja ADRA Polska dotarła z pomocą m.in. w Tanzanii, Kenii, Ukrainie, Gruzji i Polsce do 3 282 osób, w dużej części osieroconych i dotkniętych ubóstwem dzieci.