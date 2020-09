Pinkas podkreślił w RMF FM, że od lat zachęca wszystkich, żeby się szczepili na grypę. "Nie wyobrażam sobie, żebyśmy ja lub moja rodzina nie byli zaszczepieni i namawiam wszystkich" - oświadczył.

Na pytanie o dostępność szczepionek na grypę w Polsce szef GIS zwrócił uwagę, że wrzesień to jest początek dostaw szczepionkowych. "W zeszłym roku były jeszcze później, z tego co pamiętam. One są systematycznie dostarczane do aptek" - powiedział. Zastrzegł jednocześnie, że choć minister zdrowia Adam Niedzielski "robi wszystko, by liczba szczepionek była większa niż do tej pory", to - mówił - ani MZ ani GIS nie są odpowiedzialni za asortyment i dostarczanie komercyjnych szczepionek do komercyjnych miejsc, jakimi są apteki.

"My mamy obowiązek zabezpieczyć najstarszych i takie szczepionki (dla seniorów - PAP) Ministerstwo Zdrowia zabezpieczyło" - wskazał Pinkas.

Pytany z kolei o szczepionkę na koronawirusa główny inspektor sanitarny przekonywał, że jest ona "najważniejszym elementem".

"Interwencja populacyjna związana ze szczepieniami jest najbardziej efektywna. Dzięki temu nie mamy polio, czy też ospy prawdziwej" - zauważył Pinkas.

Mówił również, że "180 zespołów naukowców na całym świecie pracuje nad szczepionką na koronawirusa i wydaje się, że przynajmniej dwie firmy są na tyle daleko zaawansowane, że w ciągu najbliższych kilkunastu tygodni lub kilku miesięcy ta szczepionka będzie dostępna". Zaznaczył jednak, że zanim wejdzie do powszechnego użytku, będzie musiała być "sprawdzona i bezpieczna".

Podkreślił również, że gdy się już pojawi, to nie będzie obowiązkowa.

"Cały świat na nią czeka, a my mamy to szczęście, że jesteśmy bardzo mocno zaangażowani w Unii Europejskiej, żeby (...) była sprawiedliwie dystrybuowana i ona pewnie do nas trafi" - powiedział Pinkas. "A czy będzie skuteczna? Mam nadzieję, że będzie" - dodał. (PAP)

autor: Dorota Stelmaszczyk