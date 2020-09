Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział po poniedziałkowym spotkaniu z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych, że na najbliższym posiedzeniu Rady Europejskiej, w porozumieniu z i w imieniu Grupy Wyszehradzkiej, zaproponuję tzw. Plan Marshalla dla Białorusi.

Błaszczak we wtorek w Programie Pierwszym Polskiego Radia na uwagę, że po tym spotkaniu "właściwie wszystkie strony, które brały w nim udział, mówiły, że w sprawie Białorusi Polacy nauczyli się mówić jednym głosem", odparł: "to bardzo dobry sygnał, który mówi o tym, że jeżeli chodzi o naszą przyszłość, a nasza przyszłość jest związana z tym, co się dzieje za naszymi granicami, jesteśmy zgodni".

"Jesteśmy zgodni co do tego, że w interesie Polski leży niepodległość Białorusi. To jest ta dawna koncepcja jeszcze marszałka Józefa Piłsudskiego sprzed ponad 100 lat, i rzeczywiście tak, jak niepodległość Ukrainy jest gwarancją tego, że jesteśmy bezpieczni, tak i niepodległość Białorusi jest również taką gwarancją" - zaznaczył minister.

Błaszczak przyznał, że bardzo się cieszy również z tego, że "jesteśmy tu aktywni". Szef MON wskazał na inicjatywę premiera Morawieckiego, przedstawioną podczas spotkania Grupy Wyszehradzkiej w Lublinie. "Zaakceptowaną przez premierów rządów Czech, Słowacji i Węgier, żeby wyjść właśnie z takim Planem Marshalla, żeby wyjść z formułą finansowego wsparcia dla Białorusi" - podkreślił.

Pytany, kiedy możemy oczekiwać przedstawienia tego planu, minister obrony odpowiedział, że "w ciągu najbliższych dni na forum Unii Europejskiej premier Mateusz Morawiecki przedstawi taki projekt". Dodał, że "spotkanie Komisji Europejskiej i przede wszystkim spotkanie liderów, szefów państw i rządów Unii Europejskiej będzie w ciągu najbliższych 10 dni".