Szef KPRM Michał Dworczyk poinformował w sobotę, że w środę, 9 września, w godzinach porannych premier Morawiecki spotka się w Warszawie z liderką białoruskiej opozycji.

Müller, pytany w poniedziałek w TVP 1 o to spotkanie poinformował, że rozmowa będzie dotyczyć m.in. ewentualnych, dodatkowych sposobów pomocy dla Białorusi. "Wiemy, że sytuacja, jeżeli chodzi o opozycję na Białorusi jest skomplikowana, ale te spotkania służą temu, aby wypracować pewien model wspierania społeczeństwa obywatelskiego, bo to jest naszym celem" - powiedział rzecznik rządu. Podkreślił, że każde państwo ma prawo do samostanowienia, ale to samostanowienie musi być realne.

Pytany, czy jeśli dojdzie do zaprzysiężenia Alaksandra Łukaszenki, to Warszawa wyśle do Mińska depeszę gratulacyjną, oświadczył, iż "takich gestów na pewno nikt z krajów Unii Europejskiej raczej nie będzie wykonywał". Jak dodał, "tym bardziej, że stanowisko całej UE jest dosyć jednolite" w tej kwestii.

Rzecznik rządu zaznaczył, że najbliższy czas w relacjach polsko-białoruskich będzie trudny; zapowiedział, że Warszawa będzie prowadzić "żmudną" politykę zagraniczną obejmującą działania "o charakterze pewnych sankcji" oraz wspierających społeczeństwo obywatelskie. "To jest sytuacja nieszablonowa, dlatego też nieszablonowe rozwiązania będą musiały być tu stosowane" - stwierdził.

Swiatłana Cichanouska według oficjalnych wyników przegrała wybory prezydenckie z 9 sierpnia, zdobywając zaledwie 10,1 proc. głosów. Według Centralnej Komisji Wyborczej prezydent Alaksandr Łukaszenka zdobył 80,1 proc. głosów. Od 9 sierpnia trwają protesty Białorusinów, którzy uważają, że wybory zostały sfałszowane.

W związku z sytuacją w Mińsku odbył się m.in. nadzwyczajny szczyt UE w formie wideokonferencji, w trakcie którego unijni liderzy zatwierdzili indywidualne sankcje wobec osób, które przyczyniały się do fałszowania wyborów lub brutalnego pacyfikowania pokojowo protestujących.

Szef polskiego rządu zapowiedział stworzenie specjalnego funduszu, którego celem miałoby być wsparcie osób represjonowanych na Białorusi lub ułatwienia przy wjeździe do Polski i dostępie do pracy, stypendia dla relegowanych, pomoc niezależnym mediom i polskim organizacjom pozarządowym wspierającym społeczeństwo obywatelskie na Białorusi(PAP)

autor: Monika Zdziera