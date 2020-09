W środę posłowie KO zapowiedzieli, że w najbliższych dniach złożą wniosek o odwołanie Mikołaja Pawlaka z funkcji RPD i rozpoczęcie procedury powołania nowego rzecznika. "Nie zabiega o prawa dzieci, nie wykonuje obowiązków ustawowych, zajmuje się autopromocją i krzewieniem ideologii, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością" - mówił na konferencji w Sejmie poseł KO Jan Grabiec.

Kaleta w radiu ZET podkreślił, że jego zdaniem RPD aktywnie zabiega o to, żeby polskie dzieci wychowywały się bezpiecznie.

Odnosząc się do wniosku KO, stwierdził, że "opozycja nie zakrzyczy swoimi wnioskami faktu, że niepokojące rzeczy dzieją się wobec dzieci". "Niepokojące w ten sposób, że właśnie politycy tych partii próbują +seksedukatorów+ wprowadzać do szkół bez wiedzy rodziców" - mówił.

Pytany czy Zjednoczona Prawica "obroni" Pawlaka, wiceminister podkreślił, że jest on świetnym rzecznikiem praw dziecka. "Broni polskie dzieci przed, w tym przypadku, naprawdę bardzo intensywną ofensywą lewicy" - powiedział.

Pawlak został wybrany na Rzecznika Praw Dziecka pod koniec 2018 r. Jego kandydaturę zgłosił klub PiS. Wcześniej, od czerwca 2016 r., był dyrektorem Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Zgodnie z ustawą, Sejm za zgodą Senatu odwołuje Rzecznika Praw Dziecka przed upływem kadencji jeżeli: zrzekł się on sprawowania urzędu; stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków na skutek choroby lub utraty sił, stwierdzonych orzeczeniem lekarskim; sprzeniewierzył się złożonemu ślubowaniu; został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne. Sejm podejmuje uchwałę o odwołaniu Rzecznika na wniosek marszałka Sejmu, marszałka Senatu, grupy co najmniej 35 posłów lub co najmniej 15 senatorów. Te same podmioty mają prawo złożenia wniosku o powołanie Rzecznika, którego dokonuje Sejm za zgodą Senatu. Kadencja RPD trwa 5 lat od dnia złożenia ślubowania przed Sejmem.