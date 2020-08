Najwięcej lokalnych regulacji dotyczących maseczek jest w Bretanii, gdzie sytuacja epidemiologiczna należy do najcięższych. Dodatkowe regulacje wprowadzono w ponad 100 gminach regionu. Większość z nich wchodzi w życie od poniedziałku.

Przyjęte przez lokalne władze zasady różnią się od siebie, ale w większości dotyczą określonych miejsc, gdzie gromadzą się ludzie - najczęściej chodzi o rynki i bazary. Ale restrykcjami objętych jest też wiele plaż na zachodnim wybrzeżu Francji, jak na przykład w Biarritz, La Rochelle i Bayonne, a także na obleganych przez turystów promenadach nad Loarą.

Choć wprowadzone 20 lipca krajowe prawo nakazuje we Francji noszenie masek jedynie w zamkniętych pomieszczeniach, wzrost liczby infekcji i pojawienie się setek nowych ognisk wirusa skłoniło samorządy do wprowadzenia ściślejszych ograniczeń. Rośnie także presja na francuski rząd, by wprowadził dodatkowe restrykcje. Premier kraju Jean Castex publicznie wykluczał możliwość przywrócenia we Francji pełnej kwarantanny, jaka obowiązywała w kraju od marca do maja.

W ciągu ostatniego tygodnia we Francji wykryto ponad 7 tys. przypadków Covid-19. W ciągu ostatnich trzech dni lipca - ostatnich, z których dostępne są dane - liczba infekcji przekraczała 1,3 tys. dziennie. (PAP)