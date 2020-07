Hołownia - były kandydat na prezydenta - powiedział na konferencji prasowej w Warszawie, że to w czasie jego kampanii wyborczej zaczął się ruch obywatelski. "Każdą politykę trzeba zaczynać od przywracania jej ludzkiej perspektywy" - podkreślił. Zapewnił, że trzy tygodnie po wyborach Polska 2050 - ruch wyrosły z kampanii prezydenckiej - "ma się dobrze i będzie się rozwijał".

Hołownia mówił, że chce robić politykę "głową i sercem a późnej rękoma". Dodał, że "głową" ruchu Polska 2050 będzie think tank "Strategia 2050", którym będzie kierowała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. "To będzie autonomiczna organizacja tworzona przez ekspertów, którzy będą mówili reszcie ruchu, jak wygląda dziś świat, z jakimi problemami się mierzymy. Będą patrzyli na to nie z perspektywy politycznego interesu, tylko z perspektywy ludzi" - podkreślił Hołownia.

Zapowiedział, że w ciągu pierwszych stu dni działania jego ruch chce zacząć realizować sześć projektów o charakterze politycznym i społecznym. "Nasz pierwszy projekt, który zrealizujemy w tych stu dniach to są +Kontrakty obywatelskie+" - poinformował. Jak wyjaśnił, liderzy ruchu w całej Polsce spróbują zidentyfikować problemy w wybranych powiatach i społecznościach lokalnych dotyczące np. komunikacji czy z zakresu edukacji i zawrzeć kontrakt jako Polska 2050 z tymi społecznościami ws. próby rozwiązania danych problemów. W ciągu stu dni ma być zawartych min. 10 takich kontraktów, pierwszy już w sierpniu.

Drugi projekt to "Edukacja dla przyszłości". "Od września wystartujemy z systemem łatwo dostępnych treści dla uczniów szkół różnych szczebli, które będą pokrywały luki, które znajdują się dzisiaj w programie edukacji, a więc zajęcia z edukacji obywatelskiej, edukacji psychologicznej, klimatycznej" - wyliczał Hołownia.

Trzeci projekt to "Liderzy 2050". "Już we wrześniu rozpoczniemy intensywną pracę z naszymi liderami, mamy liderów na poziomie województwa, powiatów, nawet zaczynają się na poziomie gmin. Chcemy dać im nowe kompetencje, pokazać umiejętności, jeżeli chodzi o zarządzanie procesami politycznymi, o wiedze o współczesnym świecie, o komunikacji, relacje z mediami, o sztukę rozwiązywania konfliktów" - mówił Hołownia.

Czwarty punkt - jak wyliczał - to dalsze podróże po Polsce i spotkania z mieszkańcami. "Już w przyszłym tygodniu ruszam w Polskę, to nie jest tak, że objeżdża się Polskę w kampanii. Trzeba z ludźmi rozmawiać non-stop i patrzeć im w oczy. Jeszcze w sierpniu będę w Ostródzie, Hajnówce, Augustowie, Bolesławcu, Mrągowie i od września jeszcze bardziej intensyfikujemy wyjazdy" - zapowiedział Hołownia.

Piąty projekt to program społeczny "Zapraszamy do pokoju". W ramach tej akcji ruch Hołowni przygotujemy scenariusz rozmowy, do której będzie chciał zaprosić Polaków. Mają to być rozmowy - jak mówił Hołownia - np. przy obiedzie, które mają służyć niwelowaniu politycznych podziałów wśród Polaków. Po szóste ruch Hołowni, zaczął prace nad stworzeniem własnego radia internetowego. "Ono prawdopodobnie wystartuje na początku września, z pełną 24-godzinną ramówką, będzie można później też korzystać z podcastów" - powiedział b. kandydat na prezydenta.

Podsumował, że jego ruch może konkurować w życiu publicznym jakością działań, jakie podejmie. "My możemy wygrać jakością" - podkreślił Hołownia. Jak dodał, finansowanie obywatelskie ma być podstawą działań jego ruchu. "W trzech powyborczych tygodniach zebraliśmy w zbiórce obywatelskiej 463 tys. zł, założono setki zleceń stałych na działanie Polski 2050" - przekazał. Dodał, że w KRS-ie trwa proces rejestracji stowarzyszenia Polska 2050, wszystkie dokumenty zostały już złożone.

Jak poinformował Hołownia, szefową struktur lokalnych ruchu Polska 2050 będzie Agnieszka Buczyńska. "Ten ruch obywatelski będzie kontrolował naszą partię polityczną, jeśli kiedykolwiek powstanie przed jakimś wyborami, wszystkie formy naszej działalności politycznej" - zapowiedział.

Przypomniał, że w tegorocznych wyborach prezydenckich uzyskał głosy 2 693 397 Polaków. "Każdemu z nich za każdy głos na tę nową nadzieję w polskiej polityce jeszcze raz bardzo serdecznie z nowego już miejsca jako lider Ruchu Polska 2050 chciałbym podziękować" - oświadczył.