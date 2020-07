Liczba infekcji koronawirusem w Indiach wzrosła we wtorek o ponad 28 tysięcy i szybko zbliża się do miliona. Resort zdrowia powiadomił też o 553 zgonach w ciągu ostatnich 24 godzin, co zwiększyło ogólną liczbę ofiar śmiertelnych Covid-19 w kraju do 23 727.