Staramy się o to, żeby Andrzej Duda po objęciu urzędu prezydenta na drugą kadencję udał się ze swoją pierwszą wizytą zagraniczną do Rzymu i Watykanu - poinformował we wtorek szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Jak dodał, wizyta odbędzie się zapewne na jesieni.