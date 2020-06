Trzaskowski pytany był we wtorek na konferencji prasowej w Tczewie (woj. pomorskie), czy gdyby pojawiła się taka propozycja to, czy zechciałby wziąć udział w debacie organizowanej przez TVP przed II turą wyborów. "Ja już byłem w TVP. I widzieliśmy, jak wyglądała ta debata w TVP. Debata w TVP zajmuje się po prostu tylko i wyłącznie tematami zastępczymi" - odpowiedział kandydat KO.

Zwrócił się też z apelem do Telewizji Polskiej: "Nie bójcie się, nie róbcie ustawki kolejnej. Dlatego, że te ustawki strasznie męczą, męczą te wasze wieczne manipulacje, wyolbrzymianie problemów. Po prostu spróbujcie się porozumieć z innymi telewizjami, nie bójcie się, inni dziennikarze nie gryzą".

W opinii Trzaskowskiego, prezydent Andrzej Duda powinien pojawić się na debacie zorganizowanej przez inne telewizje. "Skoro ja miałem odwagę być w TVP, to może pan prezydent też powinien się wykazać odwagą" - zaznaczył.

"Natomiast skoro mówimy o porozumieniu, to ja nie widzę problemu, żeby odbyła się debata TVN z innymi portalami i nie widzę problemu, żeby później telewizja publiczna próbowała się porozumieć z innymi telewizjami, niezależnymi, żeby zorganizować debatę w takiej formule, w której dziennikarze od lewa do prawa będą mogli zadawać pytania. Ja nie mam proszę państwa, jak widzicie, problemów z pytaniami zadawanymi przez TVP, ja na nie odpowiadam, nawet jak są czasami absurdalne" - powiedział Trzaskowski.

Natomiast - jak dodał - "dobrze byłoby, gdyby prezydent Andrzej Duda odpowiadał również na pytania, których nie zna". "To jest trochę dla niektórych wymagające. I ja uważam, że to by dobrze zrobiło panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie" - podkreślił kandydat KO.

W poniedziałek Trzaskowski poinformował na Twitterze, że dostał zaproszenie na debatę organizowaną wspólnie przez stacje TVN i TVN24 oraz portale onet.pl i WP.pl. "Ja stawiam sprawę jasno - chciałem debaty, chcę debaty, będę na debacie!" - zadeklarował Trzaskowski. Natomiast jak donosi portal wPolityce.pl, debatę z udziałem prezydenta Dudy i Trzaskowskiego planuje też Telewizja Polska. Debata ma się odbyć 6 lipca w Końskich (Świętokrzyskie) z udziałem publiczności. Prezydent Duda weźmie w niej udział - zapowiedział we wtorek rzecznik jego sztabu wyborczego Adam Bielan. (PAP)

autor: Edyta Roś