Szef PKW: organy wyborcze są przygotowane do wyborów prezydenckich

Organy wyborcze są przygotowane do wyborów prezydenckich; powołano komisje wyborcze, testy przeszedł system informatyczny - mówił PAP szef Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. Zachęcał też wyborców, by 28 czerwca udali się do urn.