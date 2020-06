G7 wzywa Chiny do wycofania się z prawa o bezpieczeństwie narodowym w Hongkongu

Szefowie dyplomacji państw G7 wezwali w środę we wspólnym komunikacie Chiny, by wycofały się z narzucenia kontrowersyjnego prawa o bezpieczeństwie narodowym w Hongkongu. Według nich prawo to zagraża autonomii pozwalającej na rozwój tego terytorium.