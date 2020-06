Koronawirus we Włoszech. 379 nowych przypadków – bilans wyższy niż w poprzednich dniach

Eksperci zwracają uwagę na to, że we Włoszech rośnie liczba bezobjawowych zakażeń wirusemźródło: ShutterStock

53 osoby zakażone koronawirusem zmarły ostatniej doby we Włoszech - poinformowała w czwartek Obrona Cywilna. Łączny bilans zmarłych od lutego wzrósł do 34 167. Stwierdzono następnych 379 przypadków zakażeń, co oznacza wzrost w porównaniu z dniami poprzednimi.