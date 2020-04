Müller: Termin wyborów 10 maja możliwy do zrealizowania

Rzecznik rządu Piotr Müller wyraził w środę przekonanie, że termin wyborów 10 maja jest możliwy do zrealizowania i że w Sejmie będzie odpowiednia większość do tego, by odrzucić ewentualną uchwałę Senatu dot. ustawy o wyborach korespondencyjnych.źródło: ShutterStock