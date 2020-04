W Warszawie nie została osiągnięta minimalna liczba chętnych do pracy w komisjach wyborczych

Nie została osiągnięta minimalna liczba chętnych do prac w komisjach wyborczych; zgłosiło się do nich 2 tys. 951 osób, zaś dla obsadzenia wszystkich komisji w składach minimalnych wymagane jest 3 tys. 835 osób - poinformował we wtorek PAP warszawski ratusz.