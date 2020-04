Wezmą w nich udział Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki, Wicemarszałkowie Senatu Gabriela Morawska-Stanecka i Michał Kamiński, a także eksperci w zakresie prawa wyborczego i ochrony danych osobowych oraz epidemiolodzy i pocztowcy.

Obsługa prasowa wydarzenia w Sali 217 będzie możliwa tylko dla ograniczonej liczby osób akredytowanych. O akredytację mogą ubiegać się stacje telewizyjne (jedna stacja – jedna akredytacja dla operatora kamery, dźwiękowca, pracownika obsługi technicznej bez podziału na redakcje działające w obrębie stacji) oraz fotoreporterzy, którzy posiadają stałą bądź okresową kartę wstępu do budynków parlamentu. Na każdą redakcję wydana zostanie jedna akredytacja.

Wnioski o akredytacje należy przesyłać do poniedziałku, 27 kwietnia br. do godz. 8.00 na adres dpr@senat.gov.pl. We wniosku prosimy o podanie imienia, nazwiska, rodzaju wykonywanej pracy (operator kamery, fotoreporter, pracownik obsługi technicznej) oraz numeru telefonu kontaktowego. Centrum Informacyjne Senatu ze względów sanitarno-epidemiologicznych zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia akredytacji. O przyznaniu akredytacji wybrane redakcje zostaną poinformowane telefonicznie.

Ze względów epidemiologicznych na sali będą mogły przebywać jedynie kamery rejestrujące bądź transmitujące wydarzenie. Dla fotoreporterów przewidziany jest photo opp. na początku spotkania.

Dziennikarzy i reporterów zapraszamy do śledzenia wydarzenia za pośrednictwem transmisji na stronie internetowej senat.gov.pl oraz w mediach społecznościowych Senatu.

Uprzejmie prosimy o zrozumienie oraz o zgodną współpracę z pracownikami Centrum Informacyjnego Senatu oraz funkcjonariuszami Straży Marszałkowskiej.

Osoby, które do tej pory nie wypełniały kwestionariusza oceny ryzyka epidemiologicznego w związku z występowaniem wirusa SARS-CoV-2, będą proszone o jego wypełnienie przy wejściu na teren parlamentu. Osoby, które mają ważny kwestionariusz, proszone są o jego posiadanie przy sobie i okazywanie na wezwanie Straży Marszałkowskiej. Przy wejściu do gmachu parlamentu będzie mierzona temperatura.

