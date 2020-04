Rząd przekazał, że "zalecił władzom lokalnym, aby poinformowały organizatorów wymagających licencji imprez z publicznością przekraczającą 5 tys. osób, że nie będą one rozpatrywane w okresie do końca sierpnia". To oznacza, że żadne duże wydarzenie sportowe czy muzyczne z udziałem publiczności nie odbędzie się tego lata w Irlandii.

W sprawie mniejszych imprez decyzja ma zostać podjęta bliżej 5 maja, do kiedy mają obowiązywać obecne ograniczenia wprowadzone w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Zgodnie z nimi ludzie muszą pozostawać w domach, z wyjątkiem wyjścia po niezbędne zakupy, do lekarza, w celu pomocy innym, ćwiczeń fizycznych oraz wykonywania pracy, jeśli jest ona kluczowa i nie może być wykonywana zdalnie. Zamknięte są też wszystkie szkoły, bary, restauracje i sklepy poza tymi z niezbędnymi artykułami.

We wtorek wieczorem ministerstwo zdrowia podało, że w ciągu minionej doby z powodu koronawirusa zmarły kolejne 44 osoby, wskutek czego liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 730. To podobny wzrost do tego z poprzednich kilku dni z wyjątkiem poniedziałku, kiedy poinformowano o 77 zgonach, co jednak wynikało z uwzględnienia w tym bilansie zgonów z poprzednich dni, w których z opóźnieniem potwierdzono, że przyczyną był koronawirus.

Naczelny lekarz Irlandii Tony Holohan powiedział, że oprócz 730 potwierdzonych zgonów jest jeszcze 108, w których koronawirus był prawdopodobną przyczyną i trwa ustalanie tego, zatem w najbliższych dniach bilans ponownie może się zwiększyć o zaległe przypadki.

Ponadto poinformowano, że wykryto kolejnych 388 zakażeń, co jest najmniejszą liczbą od 12 dni. Łączna liczba potwierdzonych przypadków w Irlandii wynosi obecnie 16040.