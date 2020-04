"Mamy 296 nowych, potwierdzonych przypadków zarażenia koronawirusem: z województw: śląskiego (133), dolnośląskiego (43), wielkopolskiego (37), kujawsko-pomorskiego (20), małopolskiego (10), podlaskiego (10), opolskiego (8), lubelskiego (8), warmińsko-mazurskiego (8), świętokrzyskiego (5), zachodnipomorskiego (5), podkarpackiego (5), pomorskiego (4)" - podał resort na swoim profilu na Twitterze.



"Z przykrością informujemy o śmierci 4 osób zakażonych koronawirusem (wiek-płeć, miejsce zgonu): 84-K Kędzierzyn Koźle, 64-K Tychy, 81-M Starachowice i 87-K Poznań" - poinformowano także.



Łączna liczba chorych, u których potwierdzono zakażenie to 8214 osób.



Wczoraj wieczorem informowano o 7 918 potwierdzonych przypadkach zarażenia. Pacjenci znajdują się m.in. w szpitalach: w Ostródzie, w Warszawie, w Krakowie, w Raciborzu, we Wrocławiu, w Zielonej Górze, w Szczecinie, w Poznaniu, Łodzi, Lublinie i Łańcucie. W pierwszej połowie marca utworzono sieć szpitali jednoimiennych, które zajmują się wyłącznie pacjentami zarażonymi koronawirusem. Planowane jest dodawanie do tej sieci nowych szpitali.



Z danych MZ wynika, że dotychczas przeprowadzono ponad 169 tys. testów. Na dobę przeprowadzanych jest średnio od 7 do 12 tys. testów. Jednocześnie rozpoczyna się produkcja polskiego testu na koronawirusa.



Według danych MZ, hospitalizowanych było 2 673 osób, 138 tys. objętych kwarantanną i ponad 25 tys. - nadzorem epidemiologicznym.



Dotychczas zmarło 318 osób. Wyzdrowiało 866 osób.



Od blisko miesiąca obowiązuje stan epidemii; do najmniej do 19 kwietnia zamknięte będą galerie handlowe i restauracje, do 26 kwietnia przedłużono zawieszenie zajęć szkolnych w przedszkolach, szkołach i na uczelniach. Granice zamknięte pozostaną co najmniej do 3 maja. Utrzymano ograniczenia liczby klientów w sklepach: do 3 osób na kasę oraz na poczcie: do 2 osób na okienko.



Nadal obowiązuje zakaz poruszania się więcej niż dwóch osób (z wyjątkiem rodzin). Za naruszenie zasad kwarantanny grozi od 5 tys. 30 tys. zł.



Jednocześnie wczoraj rząd zapowiedział stopniowe znoszenie ograniczeń, jednak tempo i zakres uzależnione będzie od sytuacji epidemiologicznej w kraju. Po 20 kwietnia otwarte zostaną lasy, parki i skwery, a osoby powyżej 13. roku życia będą mogły przemieszczać się samodzielne. Poluzowane mają zostać także ograniczenia dotyczące placówek handlowych; w obiektach powyżej 100 metrów, w sklepie będzie mogło przebywać 4 osoby na kasę (nie licząc personelu).



W związku z kryzysem podjęto także szereg działań osłonowych dla przedsiębiorców. Tzw. tarcza antykryzysowa zakłada m.in. przekazanie 7,5 mld zł na funkcjonowanie jednoimiennych szpitali zakaźnych, gdzie są leczone osoby z koronawirusem, a także zakup odzieży ochronnej, masek i innego niezbędnego sprzętu. Według rządu, całkowita wartość tego pakietu to co najmniej 10% PKB.



Dotychczas na świecie zanotowano ponad 2,15 mln potwierdzonych przypadków zachorowania na koronawirusa w 185 krajach. Najwięcej w Stanach Zjednoczonych (ponad 671 tys.), w Hiszpanii (184,9 tys.), we Włoszech (168,9 tys.), we Francji (147 tys.). w Niemczech (137,6 tys.) Wirus pojawił się w końcu ub. roku w Chinach (gdzie od tamtego czasu zachorowało 83,7 tys. osób).



W Europie najwięcej zachorowań stwierdzono w Hiszpanii (184 946), we Włoszech (168 940), we Francji (147 090) w Niemczech (137 697), i Wielkiej Brytanii (104 146).



Liczba potwierdzonych przypadków zarażeń koronawirusem przekroczyła 30 tys. w Belgii (34 808), a 20 tys. w Niderlandach (29 382) i Szwajcarii (26 730).



Wśród państw Europy Środkowej, liczba potwierdzonych testem przypadków zarażenia najbardziej wzrosła w Czechach - do 6 432 i w Rumunii - do 7 706 osób, w pozostałych państwach w ciągu ostatniej doby stwierdzono po kilkadziesiąt przypadków zachorowań. Znacząco wzrosła natomiast liczba zarażonych w Rosji - koronawirusa wykryto już u 27 936 osób.



Spośród wszystkich dotychczas zarażonych koronawirusem zmarło ponad 145 tys. osób.



Wśród nich: 22 160 osób we Włoszech, 19 314 osób w Hiszpanii, 17 918 osób we Francji. A także 13 728 osób w Wielkiej Brytanii.



Znaczącą poprawę (bądź wyleczenie) odnotowano u ponad 549 tys. pacjentów na świecie.