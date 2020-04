- Poprzez wprowadzane ograniczenia kupujemy czas na przystosowanie służby zdrowia. Teraz wprowadzamy nową rzeczywistość. Nową rzeczywistość gospodarczą i proponujemy nowe reguły gry - powiedział podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

Rząd wprowadza zasadę trzech "I": izolacja, identyfikacja i informatyzacja. Celem ma być szybsze i bardziej efektywne wyłapywanie osób, które mogły mieć kontakt z osobą zarażoną.

- Od 20 kwietnia przystępujemy do nowego etapu stopniowego zdejmowania obostrzeń - zapowiedział premier.

Jakie to zmiany? Sprawdź:

1. Otwieramy lasy i parki (z wyłączeniem placów zabaw) - Nie traktujmy tego jako zaproszenie do niekontrolowanej rekreacji - powiedział Mateusz Morawiecki

2. Złagodzone zostaną przepisy w handlu. W sklepach do 100 m2 była możliwość obsługi 4 klientów na 1 kasę.

3. W kościołach będzie mogła przebywać jedna osoba na 15 m2

4. Samodzielnie poruszać będą mogli się nastolatkowie powyżej 13 roku życia





Otwieranie gospodarki będzie podzielone na cztery etapy:

Etap I

Nowe zasady w handlu i usługach (do 100 m2 – 4 osoby na jedną kasę. Powyżej 100 m2 – 1 osoba na 15 m2 powierzchni)

Możliwość przemieszczania się w celach rekreacyjnych (dystans społeczny i zasłanianie twarzy)

Otwarty wstęp do lasów i parków, z wyłączeniem placów zabaw

Kult religijny – 1 osoba na 15 m2

Wyłączenie z ograniczenia przemieszczania się bez dorosłego osób powyżej 13 roku życia

Etap II

Otwarcie sklepów budowlanych

Otwarcie hoteli i innych miejsc noclegowych

Otwarcie niektórych instytucji kultury: bibliotek, muzeów i galerii sztuki

Etap III

Gastronomia - stacjonarnie z ograniczeniami

Otwarcie zakładów fryzjerskich i salonów kosmetycznych

Wydarzenia sportowe do 50 osób (w otwartej przestrzeni bez udziału publiczności)

Organizacja opieki nad dziećmi w żłobkach i w klasach szkolnych 1-3 – ustalona max. liczba dzieci w sali.

Etap IV

Otwarcie salonów masażu i solariów

Umożliwienie działalności siłowni i klubów fitness

Teatry i kina w nowym reżimie sanitarnym

Cztery etapy znoszenia ograniczeń związanych z #koronawirus ⤵️⤵️⤵️



❗️ Decyzja o przejściu do kolejnego etapu zostanie podjęta po spełnieniu niezbędnych warunków:

➡️ analiza przyrostu zachorowań,

➡️ wydajność służby zdrowia,

➡️ realizacja wytycznych sanitarnych. pic.twitter.com/5e5nXIvVT7 — Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 16, 2020

- Jeżeli szybciej będzie wypłaszczać się krzywa zakażeń, możemy wprowadzać kolejne złagodzenia - powiedział premier.

- Przedstawienie etapów wychodzenia z ograniczeń, nie oznacza, że epidemia się kończy - podkreślił minister zdrowia Łukasz Szumowski. - Przejście z jednego etapu do drugiego, zależy od liczby zachorowań i od tego jak będzie obciążona służba zdrowia, jaki będzie dostęp do respiratorów. Musimy wprowadzić zasady możliwie bezpiecznego funkcjonowania, ponieważ medycyna uzależniona jest od finansów - podkreślił Szumowski. - Używajcie możliwości wychodzenia rozsądnie. Aby naprawić swoją kondycję psychiczną, ale nie narazić innych na zakażenie - zaapelował minister zdrowia.

- Wszystkie restrykcje nie będą na pewno zniesione do czasu wakacji. A do normalności nie wrócimy dopóki nie będzie szczepionki - powiedział minister zdrowia. Dodał, że nakaz noszenia maseczek będzie obowiązywał do momentu wynalezienia szczepionki.

Jak powiedział minister, obowiązku zakrywania ust i nosa będzie pilnowała policja. "Tutaj obowiązują powszechne reguły łamania zakazów prawnych" - zaznaczył minister zdrowia.