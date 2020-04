Warszawski ratusz wydał komunikat na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Wskazano w nim, że zużyte materiały higieniczne, czyli m.in. ręczniki papierowe, papierowe maseczki czy rękawiczki gumowe należą do śmieci zmieszanych. Kartonowe pudełka po chusteczkach z kolei należy wyrzucić do pojemników na odpady papierowe. W przypadku wątpliwości mieszkańcy Warszawy mogą skorzystać z wyszukiwarki https://segregujna5.um.warszawa.pl/.

Ratusz zaapelował do warszawiaków o zachowywanie porządku i wyrzucanie odpadów do koszy, ponieważ pracownicy sprzątający rozrzucone rękawiczki i maseczki m.in. na chodnikach są narażeni na zakażenie koronawirusem. Tego rodzaju odpady leżące w miejscach publicznych bądź przepełnione śmietniki można zgłaszać za pomocą platformy https://warszawa19115.pl/.

Warszawski magistrat przypomniał również zalecenia GIS na temat noszenia środków ochronnych.

Jak zdjąć rękawice

Aby prawidłowo zdjąć rękawice, powinno się złapać palcami jedną z nich na wysokości nadgarstka i ściągnąć ją (unikając dotykania skóry) wywracając wewnętrzną stroną na wierzch. Następnie, włożyć palce gołej dłoni między drugą rękawicę a nadgarstek i zdjąć ją zwijając wzdłuż dłoni, a potem naciągnąć na trzymaną w palcach pierwszą rękawicę. Wreszcie należy obie wyrzucić do kosza i zdezynfekować ręce.

Jak nałożyć maskę

Z kolei przed nałożeniem maski trzeba umyć ręce wodą i mydłem lub płynem do dezynfekcji na bazie alkoholu. Następnie należy zakryć nos i usta maską, upewniając się, że materiał dobrze przylega do twarzy. Nie powinno się dotykać maski podczas jej używania, a gdyby to się stało należy umyć dłonie lub je zdezynfekować. Maska powinna być wymieniona na nową, gdy tylko będzie wilgotna. Nie należy ponownie używać masek jednorazowych. Aby zdjąć maseczkę bezpiecznie, trzeba chwycić ją za wiązanie z tyłu, a potem zdezynfekować dłonie. Nie wolno dotykać przodu maski.

Rząd zdecydował, że od czwartku, 16 kwietnia wprowadzony zostanie obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych. Obowiązek będzie więc dotyczył wszystkich osób przemieszczających się po ulicach, a także przebywających w urzędach, sklepach, czy miejscach świadczenia usług.