Rzecznik podkreślił, że WHO jest „najbardziej autorytatywną i profesjonalną międzynarodową organizacją działającą w dziedzinie ochrony zdrowia publicznego”. Ocenił, że jest ona „niezastąpiona w odpowiedzi na kryzys zdrowia publicznego”.

„Pod kierownictwem dyrektora generalnego Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa WHO aktywnie wypełnia swoje obowiązki, odgrywa centralną rolę w koordynacji międzynarodowych wysiłków na rzecz powstrzymania epidemii i zyskała powszechne uznanie społeczności międzynarodowej” - ocenił Zhao.

Zaznaczył przy tym, że sytuacja epidemiczna na świecie jest obecnie trudna i znalazła się w krytycznym punkcie. „Decyzja USA osłabi możliwości WHO” i „wpłynie na wszystkie kraje świata” - powiedział.

Trump we wtorek ogłosił decyzję o wstrzymaniu płacenia składek na organizację, obwiniając WHO o błędy kosztujące życie "wielu ludzi". Pieniądze mają być wstrzymane do czasu wyjaśnienia roli WHO w "niewłaściwym zarządzaniu i ukrywaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa" - przekazał. Wcześniej prezydent USA oskarżał oenzetowską agendę o sprzyjanie Chinom.

Stany Zjednoczone są największym płatnikiem, jeśli chodzi o finansowanie WHO przez poszczególne kraje. W tym roku USA miały przekazać na Światową Organizację Zdrowia blisko 116 mln dolarów.