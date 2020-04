Jak poinformował Cabrita w komunikacie, o przedłużeniu kontroli granicznych zdecydowano po konsultacjach ze stroną hiszpańską.

Szef MSW wyjaśnił, że wydłużenie kontroli było konieczne z powodu wciąż wysokiej liczby zakażeń koronawirusem na Półwyspie Iberyjskim. Cabrita przypomniał też, że wprowadzone 16 marca kontrole na granicy z Hiszpanią miały obowiązywać pierwotnie przez miesiąc.

Wraz z ich wprowadzeniem zakazano ruchu turystycznego pomiędzy obu krajami. Bez problemów przejeżdżać przez granicę mogą tylko kierowcy firm transportowych, a także osoby udające się do pracy.

Prawdopodobnie do 15 maja wydłużony zostanie również okres stanu wyjątkowego obowiązującego w Portugalii od 19 marca. Przed świętami wielkanocnymi premier Costa zapewniał, że decyzja ta jest “nieunikniona”.

We wtorek w Portugalii przestał obowiązywać pięciodniowy zakaz przemieszczania się pomiędzy gminami. Został on wprowadzony na okres Wielkanocy, by powstrzymać powszechne w okresie świątecznym wyjazdy urlopowe Portugalczyków i wizyty u rodzin.