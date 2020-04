W projekcie znalazło się także wydłużenie czasu obowiązywania wszystkich umów kredytowych objętych zawieszeniem oraz wydłużenie terminów zapłaty wszystkich rat kredytu i rat leasingu o 6 miesięcy. W tym okresie nie byłyby naliczane odsetki ani żadne inne koszty. Jak zaznaczył Bosak "zawieszenie spłat rat nie dotyczy kredytów konsumenckich i pożyczek".

Zdaniem Bosaka "podobne rozwiązania jak wakacje kredytowe i leasingowe zostały wprowadzone w wielu innych państwach". "Nie może być tak, że w różnych państwach są ulgi dla kredytobiorców, na różnego rodzaju kredyty, a w Polsce nie ma o tym żadnej dyskusji" - podkreślił poseł.

"Przepisy, które chroniłyby kredytobiorców i leasingobiorców, to słaby punkt obozu rządzącego, ponieważ - jak wyjaśnił - premierem jest osoba, która wcześniej była prezesem banku, człowiek w naturalny sposób wykazujący zrozumienie dla interesów banków, który przez lata pracował po drugiej stronie niż kredytobiorcy" - zauważył Bosak.

Według niego "Narodowy Bank Polski ma wszystkie instrumenty, by stabilizować sytuację w bankach". "Skoro NBP ma sfinansować operację +tarczy finansowej+, to może stabilizować sytuację banków, które miałyby jedynie odsuniętą w czasie spłatę kredytów i leasingów. NBP ma instrumenty płynnościowe, którymi może asekurować banki, żeby odpowiednio odsunęły sobie w czasie spłaty" - zaznaczył. "Jeśli mamy kryzys, i chcemy w gospodarkę wpompować pewne pieniądze po to, by nie wpadła w ciężką recesję, to zróbmy to w ten sposób" - podkreślił.

Bosak zachęcił także do złożeniu podpisu pod projektem ustawy na stronie internetowej.

W nocy ze środy na czwartek Sejm uchwalił z poprawkami ustawę wprowadzającą zmiany do tarczy antykryzysowej. Ustawa przewiduje m.in. wprowadzenie "wakacji składkowych" dla firm zatrudniających do 49 pracowników, zmiany w programie pożyczkowym realizowanym przez BGK „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie” - wprowadzenie ulg w spłacie zaciągniętych pożyczek z programu. Wprowadzono też możliwość renegocjacji warunków kredytu bankowego przez wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od ich wielkości.

Na środowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej obniżyła wszystkie stopy procentowe o 0,50 punktów procentowych do poziomu: stopa referencyjna 0,50 proc. w skali rocznej; stopa lombardowa 1,00 proc. w skali rocznej; stopa depozytowa 0,00 proc. w skali rocznej; stopa redyskontowa weksli 0,55 proc. w skali rocznej; stopa dyskontowa weksli 0,60 proc. w skali rocznej.