W środę podczas drugiego czytania rządowego projektu ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zgłoszono 77 poprawki, ale zaledwie kilka z nich uzyskała rekomendację komisji finansów publicznych.

Komisja pozytywnie zaopiniowała cztery poprawki przygotowane przez PiS. Jedna z nich daje uprawnienie premierowi, w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, do ustanowienia w drodze rozporządzenia dnia wolnego od pracy. Inna pozwala na bezpłatne korzystanie ze stron internetowych należących do jednostek sektora finansów publicznych.

Kolejna przewiduje wyłączenia ze stosowania, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, niektórych przepisów kodeksu wyborczego przy przeprowadzaniu w 2020 r. wyborów powszechnych na prezydenta. Chodzi o regulacje w zakresie: podawania informacji do wiadomości wyborców w formie obwieszczenia; wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania; głosowania przez pełnomocnika; ustalania przez Państwową Komisję Wyborczą wzoru karty do głosowania i zarządzania przez nią druku tych kart.

Komisja zarekomendowała też przyjęcie kilku poprawek KO. Jedna z nich pozwala na zawieszenie spłaty kredytu studenckiego do pół roku. Inne dotyczą przedłużenia ważności legitymacji studenckich i legitymacji służbowych nauczycieli akademickich, a także legitymacji doktorantów.

Negatywne opinie uzyskały natomiast poprawki zgłoszone przez Konfederację, których sens - jak tłumaczono - sprowadza się do wyrównania szans urzędników i przedsiębiorców zmuszonych do składania podań, wniosków, czy oświadczeń.

Komisja opowiedziała się też za odrzuceniem poprawek Lewicy, w tym przewidujących dodatkowe finansowanie kosztów stałych firm, czy wykreślających niektóre zmiany, np. w prawie budowlanym - dotyczące przenośnych, wolnostojących masztów antenowych; czy skreślających zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) handlu kryptowalutami.

Podobny los spotkał poprawki KO, dotyczące m.in. rozszerzenia katalogu osób uprawnionych do zasiłku opiekuńczego o babcie i dziadków, zwiększenia o 20 mld zł wydatków na służbę zdrowia, czy zniesienia zakazu handlu w niedzielę w okresie epidemii.

Negatywne opinie komisja wyraziła także o poprawkach Koalicji Polskiej, które wprowadzały na przykład dobrowolny ZUS, czy zasiłek opiekuńczy w przypadku dzieci do 12 roku życia, a także zmiany w zasiłkach dla rolników.

Rządowy projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. tarcza antykryzysowa 2.0) był rozpatrywany wspólnie z projektem ustawy Koalicji Polskiej (PSL-Kukiz'15) o "utworzeniu prawdziwej tarczy antykryzysowej" oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Jako wiodący przyjęto projekt rządowy.

Zgodnie z projektem, ARP zaoferuje przedsiębiorcom różne instrumenty wspierające bieżącą płynność finansową.

Ponadto, projekt mówi też o zwiększeniu dostępności pożyczek dla mikroprzedsiębiorców. Przewiduje też ponowną wypłatę świadczenia postojowego. Zamiast jednokrotnego wsparcia dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne będzie możliwość ponownego przyznania tego świadczenia, nie więcej niż trzykrotnie. Nowe przepisy wprowadzają w usługach komórkowych nielimitowany dostępu do publicznych stron internetowych m.in. umożliwiających zdalną diagnostykę medyczną.

Projekt zakłada także rozwiązania, które mają pomóc rolnikom i przedsiębiorcom sektora rolno-spożywczego. Chodzi np. o zasiłek w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę w przypadku objęcia rolnika kwarantanną, bądź jak jest hospitalizowany w związku z COVID-19.

Nowe przepisy zakładają również wydłużenie terminów na realizację niektórych obowiązków przez obywateli, w tym m.in. dotyczących posiadaczy pojazdów.

Zgodnie z Oceną Skutków Regulacji, zmiany przewidziane w projekcie mają kosztować państwo ponad 18 mld zł.