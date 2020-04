Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami państwowymi, do 11 kwietnia w mszach świętych i innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, nie licząc sprawujących posługę, a począwszy od niedzieli 12 kwietnia maksymalnie 50 osób, wliczając w to uczestników i sprawujących posługę.

Zapytany w RMF24 czy to rozporządzenie pozostanie utrzymane, Janusz Cieszyński odparł: "wedle wszelkiego prawdopodobieństwa nie".

Podkreślił jednocześnie, że na czwartek została zapowiedziana konferencja premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, którzy mają zaprezentować "proponowane zmiany, modyfikacje do rozporządzenia Rady Ministrów w związku z epidemią koronawirusa".

"Wydaje się bardzo prawdopodobne, że akurat w tym zakresie te normy (ograniczenia do pięciu osób - PAP) zostaną utrzymane jeszcze przez jakiś czas" - dodał wiceminister.