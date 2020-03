Koronawirus na Ukrainie. Liczba zmarłych wzrosła do 17

Ukraińskie Centrum Zdrowia Publicznego podsumowało wcześniej we wtorek, że 63,5 proc. osób, u których w kraju zdiagnozowano infekcję, jest w grupie wiekowej 30-60 lat.źródło: ShutterStock

Do 17 wzrosła liczba zmarłych osób zakażonych koronawirusem na Ukrainie - przekazało we wtorek wieczorem ministerstwo ochrony zdrowia tego kraju. W poniedziałek informowano o 13 zmarłych. Liczba zakażonych zwiększyła się prawie o 100 - z 548 do 645.