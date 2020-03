W środę na facebookowym profilu prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego odbyła się kolejna sesja pytań i odpowiedzi. Jedno z pytań dotyczyło tego, gdzie należy zgłaszać naruszenie zakazu przemieszczania się w grupach powyżej dwóch osób.

"W tej chwili egzekwowanie tego rozporządzenia spoczywa na policji, więc możecie się państwo zgłaszać na policję" – odpowiedział Trzaskowski. Zaznaczył przy tym, że zanim rozporządzenie weszło w życie, strażnicy miejscy otrzymali wytyczne, że jeśli widzą gromadzących się ludzi - przykładowo na Polu Mokotowskim lub na bulwarach wiślanych - to podchodzą, interweniują i proszą o to, by nie zbierać się w większych grupach.

Trzaskowski przypomniał także, że stołeczny ratusz czeka na odpowiedź na pytania skierowane do rządu odnośnie tego, jak konkretnie interpretować zapisy rozporządzenia ministra zdrowia dotyczące stanu epidemii. "Ale tu liczy się przede wszystkim zdrowy rozsądek. I jestem absolutnie przekonany, że tak samo policja, jak i straż miejska, kierować się będą tutaj zdrowym rozsądkiem" – powiedział. "Nie chodzi o to, żeby wprowadzić system, który będzie bardzo drakoński, tylko, żeby wprowadzić system, który nas po prostu uchroni i zapewni nam bezpieczeństwo" – dodał.

We wtorek premier Mateusz Morawiecki oraz szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski poinformowali o nowych obostrzeniach wprowadzanych przez rząd w związku z epidemią koronawirusa. Zgodnie z nimi do 11 kwietnia włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy dojazdu do pracy, wolontariatu oraz załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego.

W środkach transportu publicznego zajęta może być tylko połowa miejsc siedzących.

Obowiązuje też całkowity zakaz zgromadzeń spotkań, imprez czy zebrań. Można przemieszczać się jedynie w grupie do dwóch osób. Zakaz ten nie dotyczy rodzin.

W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.

W mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy, czyli ograniczenie w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej. Obowiązuje również 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy.