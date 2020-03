Jak przekazali organizatorzy akcji, kryzys wywołany przez koronawirusa uderzy w pierwszej kolejności w najmniejszych przedsiębiorców - grozi im zamknięcie zakładów i redukcja etatów. Z tego powodu powstała inicjatywa "Nie pozwolę Ci się zamknąć". W jej ramach można przekazać właścicielowi wskazanego przedsiębiorstwa wsparcie finansowe w postaci zaliczki. Wpłacona kwota pomoże mu pokryć bieżące koszty działalności, natomiast realizacja usługi nastąpi, gdy stan epidemii zostanie oficjalnie zniesiony i przywrócone zostanie pełne funkcjonowanie punktów usługowo-handlowych.

"Mikroprzedsiębiorcy to ogólne określenie pewnej grupy społecznej na rynku pracy. Ale to przecież również bardzo konkretna – dla każdego z nas – pani fryzjerka, która od lat dba o nasze włosy, ulubiona osiedlowa cukiernia, gdzie wpadamy po ciastka do kawy, szewc, który od lat naprawia nam nasze buty. Kropla drąży skałę. Jeśli każdy z nas wesprze choćby jeden taki zakład czy punkt gastronomiczny, to mamy szansę zrobić coś ważnego i uratować niejeden zakład przed zamknięciem" – powiedziała p.o. Dyrektora Biura Komunikacji Krajowej Izby Gospodarczej Ewa Janus-Khouri.

Osoba, która chce wesprzeć mikroprzedsiębiorcę może to zrobić poprzez nawiązanie z nim kontaktu poprzez telefon lub internet. Powinni wtedy ustalić za jaki towar bądź usługę zostanie wpłacone zaliczka oraz w jakiej formie bezgotówkowej będzie opłacona, następnie w jakim terminie zamówienie zostanie zrealizowane. Wpłata zaliczki jest dokumentowana fakturą lub – gdy zaliczkę wpłaca osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej – paragonem z kasy fiskalnej. Przyjęcie zaliczki jest umową gwarantującą wykonanie usługi bądź dostarczenie towaru. Zarówna nabywca jak i wykonawca mogą się wycofać z umowy. Zgodnie z przepisami prawa cywilnego roszczenie o rozliczenie zaliczki wygasa z upływem 6 lat od dnia wpłaty, w przypadku umowy zawartej z przedsiębiorcą będą to 3 lata.

Krajowa Izba Gospodarcza (KIG) nie pośredniczy w zawieraniu umów, ponieważ akcja opiera się na wzajemnym zaufaniu i kontakcie klienta i mikroprzedsiębiorcy.

W ramach akcji można także udzielać mikroprzedsiębiorcom wsparcia online - publikując i rozpowszechniając wśród znajomych za pośrednictwem mediów społecznościowych grafiki akcji przygotowane przez KIG.

"Nie pozwolę ci się zamknąć" to ogólnopolska kampania Krajowej Izby Gospodarczej realizowana w ramach projektu KIG #SolidarnizBiznesem. Jej celem jest popularyzacja idei finansowego wsparcia mikro- i małych przedsiębiorstw, którym grozi upadłość.

Informacje o akcji zamieszczane są na www.kig.pl, skąd można pobrać materiały graficzne. Przedsiębiorcy znajdą na stronie propozycje regulaminu akcji oraz materiały do pobrania (plakat, zdjęcia na media społecznościowe).(PAP)