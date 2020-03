Kambodża zgłosiła 31 nowych zakażeń koronawirusem, Wietnam - 12

W Kambodży potwierdzono w niedzielę 31 nowych zakażeń koronawirusem, w tym 29 u francuskich turystów, co podniosło bilans infekcji do 84 - podało ministerstwo zdrowia. Wietnam zgłosił 12 nowych zakażeń, zwiększając całkowitą liczbę przypadków do 106.