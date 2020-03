Kobieta w średnim wieku, która wymaga intensywnej opieki medycznej, to mieszkanka Stargardu (Zachodniopomorskie). Do szpitala przy ul. Arkońskiej w Szczecinie przewieziono ją w ubiegłą środę, dwa dni później testy wykazały u niej obecność koronawirusa. Jej stan pogorszył się w poniedziałek. Od tej pory przebywa na OIOM.

W szpitalu wojewódzkim przebywa także mąż kobiety. Jego stan lekarze określają jako dobry. Małżeństwo przebywało wcześniej we Włoszech.

W dobrym stanie jest także małżeństwo w średnim wieku z powiatu polickiego. Przebywali we włoskiej Lombardii, podróżując własnym samochodem. U kobiety koronawirusa wykryto w czwartek, u mężczyzny - w piątek.

Piątą pacjentką, u której zdiagnozowano SARS-Cov-2 jest mieszkanka powiatu polickiego, która wróciła z Irlandii. Kobieta w średnim wieku do szpitala przyjechała własnym transportem.

Jak poinformował PAP Iżakowski, placówka jest już gotowa do tego, aby stać się szpitalem monoprofilowym, zakaźnym. Oficjalnie ma się to stać w poniedziałek. Przygotowanych będzie 250 dodatkowych łóżek w osobnych blokach, dedykowanych jedynie pacjentom, którzy mogą w kolejnych dniach trafić do szpitala z koronawirusem.(PAP)

autorka: Elżbieta Bielecka